Isola Capo Rizzuto (Kr), il sindaco incontra i cittadini de Le Cannella per discutere di lavori pubblici: impianto fognario e rigenerazione urbana al centro della discussione

Si è tenuto nella giornata di ieri, lunedì 9 gennaio, un incontro tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini della frazione di Le Cannella per discutere dei lavori pubblici in corso, ovvero il nuovo impianto della rete fognante, e quelli imminenti come rigenerazione urbana. L’incontro è stato voluto dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga che ha invitato una delegazione di residenti per chiedere collaborazione in vista, soprattutto, dei lavori di rigenerazione urbana che prevedono il riammodernamento di Piazza Cannone e parte del lungo mare fino a raggiungere la Piazzetta.

Nello specifico il Sindaco ha chiesto ai presenti, con l’ausilio dei tecnici, di fare da tramite con i residenti affinché siano collaborativi sin da subiti con gli allacci della rete fognaria che, come da regolamento, sarà a spese del singolo cittadino per quanto concerne l’allaccio alla propria abitazione. Questo proprio in virtù dei lavori di rigenerazione urbana che prevedono la pavimentazione di Piazza Cannone e del lungomare, al fine di evitare rotture di strade dopo i lavori di ammodernamento urbano. I lavori di rigenerazione urbana sono una serie di progetti approvati con un finanziamento ministeriale per un totale di € 5.000.000,00 e prevedono interventi nel centro cittadino e nelle frazioni di Capo Rizzuto, Le Castella, Marinella, Sant’Anna e appunto Le Cannella con quest’ultima che ha ricevuto il finanziamento più corposo per un totale di € 1.200.000,00.

L’incontro a Cannella si è tenuto all’interno del Ristorante “Il Cannone” dove la delegazione comunale è stata ricevuta con grande accoglienza e un ricco buffet e da una nutrita partecipazione. Al tavolo tecnico, insieme al Sindaco Maria Grazia Vittimberga, anche l’Assessore Gaetano Muto, il responsabile dell’ufficio tecnico Ing. Antonio Otranto e il progettista Francesco Talarico.

Diversi sono stati anche gli interventi dei cittadini che hanno fatto importanti osservazioni inerenti sia ai lavori della fogna sia a quelli di ammodernamento, i tecnici hanno preso nota e valuteranno tutte le proposte. Alla fine i presenti hanno ringraziato il Sindaco e la sua giunta per la presenza e in generale per l’interesse mostrato verso la frazione sin dai primi giorni d’insediamento.