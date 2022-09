Crotone, il sindaco Voce incontra il Forum del Terzo Settore

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha incontrato questa mattina, nella Casa Comunale, il portavoce del Forum del Terzo Settore Manuelita Scigliano.

L’incontro – si legge in un comunicato stampa del Comune di Crotone – è stato opportuno per Scigliano per presentarsi ufficialmente nel nuovo ruolo e, per i due enti, di augurarsi una stagione di reciproca e proficua collaborazione.

Il Forum, principale organismo di rappresentanza unitaria del Terzo settore ha fra i suoi compiti principali quello della rappresentanza sociale e politica, del coordinamento e del sostengo agli enti del terzo settore.

Tale ruolo – come ha dichiarato la dott.ssa Scigliano – non può prescindere da uno stretto coordinamento con gli enti pubblici per dare forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà.

Il sindaco Voce, nell’augurare buon lavoro a Scigliano per l’incarico, ha confermato la volontà di collaborazione da parte dell’Ente.