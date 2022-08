20enne aggredito a Crotone, i bolognesi si stringono attorno a Davide: un centinaio nella camminata verso la basilica San Luca

Un centinaio di persone, amici e tifosi del Bologna, hanno partecipato questa mattina a una camminata verso la basilica San Luca, sul Colle della Guardia, per accompagnare i familiari di Davide Ferrerio, il 20enne che si trovava in vacanza dai parenti a Crotone e che è stato ridotto in fin di vita da un’aggressione, a causa di uno scambio di persona.

L’invito era stato rilanciato sui social: “Per chi volesse accompagnare e affidare con la preghiera il nostro amico tifoso del Bologna Davide che versa in condizioni gravi di salute e per tutti coloro che soffrono a causa di violenze, ci diamo appuntamento per salire in pellegrinaggio a San Luca”.

Il giovane è ricoverato in ospedale al Maggiore e le sue condizioni restano molto gravi.