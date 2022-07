Crotone, inaugurata l’area cani al parco dei Glicini

E’ stata inaugurata questa mattina a Crotone la prima area dedicata allo sgambamento dei cani realizzata presso il parco dei Glicini in corso Mazzini.

Un parco interamente dedicato al migliore amico dell’uomo intitolato alla memoria di “Musetta, la cagnolina di quartiere del centro storico della città, conosciuta e ben voluta da tutti.

Ad intervenire all’inaugurazione l’assessore al Verde Pubblico Gianni Pintingolo, il presidente della III Commissione Consiliare Antonella Passalacqua, il presidente della V Commissione Consiliare Paolo Acri, la dott.ssa Paola Morace del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale e Giancarlo Giaquinta di Plastilab

Dopo un restyling del parco dei Glicini,a cura degli operai comunali, per consentire ai bambini e famiglie di usufruirne, una parte dell’area è stata destinata allo sgambamento dei cani affinché possano giocare e correre in un ambiente tutto loro, sicuro e funzionale

“Parco Musetta” è il primo realizzato in città.

Grazie a PlastiLab,sono stati installati, giochi, una fontanella per l’acqua, il cestino per le deiezioni ed un ingresso dedicato.

Come ha spiegato Giancarlo Giaquinta “tutte le attrezzature progettate e realizzate da Plastilab nell’area del parco dedicata ai cani sono certificate “Plastica Seconda Vita” e, oltre all’importante messaggio di tutela ambientale, godono di altri punti di forza tra i quali il vantaggio di una manutenzione prossima allo zero, non producono schegge, non rilasciano resine, non sono masticabili dagli animali, sono ignifughi e autoestinguenti”

Plastilab Srl è una startup innovativa crotonese che opera nel settore dell’arredo urbano sostenibile attraverso la realizzazione di prodotti in plastica riciclata proveniente dalla raccolta differenziata e dagli scarti industriali. E’ un esempio di azienda green che, attraverso l’utilizzo di tecnologie avanzate, si distingue per la capacità acquisita nel conferire una seconda vita ai materiali plastici altrimenti destinati a discarica o a processi di termovalorizzazione

“Parco Musetta, l’area inserita nel parco dei Glicini, è una perfetta sintesi di convivenza tra l’uomo e il suo migliore amico. Le famiglie, i bambini potranno tranquillamente sostare nel parco mentre i loro cagnolini potranno liberamente, in sicurezza, usufruire dell’area loro dedicata. E’ un primo esperimento che contiamo di replicare in altri parchi cittadini.

Si completa così un complesso quadro di servizi che in pochi mesi abbiamo predisposto a favore dei possessori dei cani e per contrastare il fenomeno del randagismo con l’apertura dell’ambulatorio veterinario dove sì svolgono le operazioni di sterilizzazione e microchippattura degli animali” ha detto l’assessore Gianni Pitingolo.