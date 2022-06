Todde (M5S) a Crotone: “Dobbiamo riconquistare la fiducia dei cittadini. Nuovo corso prevede di lavorare soprattutto sui territori”

“Il nuovo corso prevede di rimboccarci le maniche e lavorare, soprattutto sui territori. Ogni risultato elettorale va rispettato e va guardato con umilta’. Dobbiamo riconquistare la fiducia dei cittadini, va spiegato perche’ il Movimento e’ importante per il Paese e per lo sviluppo dell’Italia”. A dirlo la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde, oggi a Crotone per un confronto col territorio, parlando fuori dalla sede del M5S. “Le nostre battaglie – ha aggiunto – sono seguite e sono importanti per i cittadini e ne abbiamo dimostrazione quando veniamo ad ascoltare nei territori. I cittadini sono sempre piu’ disincantati dalla politica e guardano le istituzioni con maggiore distanza. La politica deve combattere l’astensionismo e deve tornare ad ascoltare se vuole riconquistare la fiducia delle persone”.