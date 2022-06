Isola Capo Rizzuto conquista anche la Bandiera Verde, la soddisfazione del Sindaco

Dopo la Bandiera Blu arriva anche l’ormai storica Bandiera Verde per Isola Capo Rizzuto, un doppio colpo importante in chiave turistica e di promozione. La Bandiera Verde viene assegnata ogni anno da un comitato tecnico composto interamente dai Pediatri Italiani, che oltre all’eccellenza delle acque valuta anche altri requisiti necessari per avere le spiagge siano a misura di bambino. La Bandiera Verde a Isola Capo Rizzuto è un riconoscimento che viene assegnato dal 2009 e quest’anno ha un sapore diverso in quanto sventolerà insieme alla bandiera Blu. Un riconoscimento che riempie di gioia l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga: “La Bandiera Verde – afferma il primo cittadino – segue l’assegnazione della Bandiera Blu e va a completare il quadro dell’offerta turistica di una stagione che si preannuncia eccezionale. Da quest riconoscimenti ci auguriamo che possa ripartire il turismo dopo due anni di pandemia, e far si che Isola Capo Rizzuto diventi nuovamente appetibile come lo era un tempo. Noi ci stiamo preparando per rendere il territorio accogliente e cercheremo di dare il giusto benvenuto agli ospiti che sceglieranno il nostro territorio”.

“Il nostro territorio – prosegue la Vittimberga – ha già delle spiagge eccezionali a cui ora vengono dati i giusti riconoscimenti con la Bandiera Blu e la Bandiera Verde; abbiamo anche siti archeologici su terra e in mare, monumenti storici, tra cui il Castello che è simbolo della Calabria nel mondo; poi ancora – conclude il Primo cittadino – le bellezze naturali, le numerose strutture ricettive e l’eccellente offerta enogastronomica, che quest’anno si è arricchita anche del marchio IGP per il nostro finocchio, possiamo dire con certezza che l’offerta turistica di Isola Capo Rizzuto è completa e siamo certi che sarà una grande stagione”. Il ritiro ufficiale della Bandiera Verde è previsto per il 9 luglio a Mazara del Vallo.