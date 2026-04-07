Cassano allo Ionio (Cs), torna il doppio senso di marcia su tutta via Paolino Chidichimo

Con propria ordinanza, il Comandante della Polizia Locale, Maggiore Fioravante Veneziano, ha disposto di (re)istituire su Via Paolino Chidichimo il doppio senso di marcia.

La modifica arriva anche a seguito di una richiesta che i consiglieri comunali di Maggioranza avevano fatto all’Amministrazione comunale e cioè di procedere con urgenza a una modifica della precedente ordinanza (la numero 60 del 12 aprile 2024) che ha introdotto in via sperimentale il senso unico di circolazione in via Paolino Chidichimo e che aveva modificato la viabilità generale nell’area. I consiglieri avevano chiesto di valutare, nello specifico, la possibilità di ripristinare il doppio senso di marcia in via Paolino Chidichimo, mantenendo eventualmente i sensi unici laddove si siano rivelati utili e funzionali.

Nello specifico, il vergato del Comandante Veneziano ordina:

– di istituire su Via Paolino Chidichimo il doppio senso di marcia, dall’intersezione di via Giuseppe Verdi fino all’intersezione con via Filippo Turati/via Ottorino Respighi, con contestuale revoca dell’attuale senso unico di circolazione;

– di confermare su Via Paolino Chidichimo il doppio senso di marcia, dall’intersezione di via Leonardo Da Vinci/via Pietro Marroncelli fino all’intersezione con via Giuseppe Verdi.

Una decisione che, di fatto, riporta Via Paolino Chidichimo alla percorrenza a doppio senso di circolazione. L’obiettivo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, che ha fatto proprie le istanze dei consiglieri dando mandato agli uffici di procedere con le valutazioni e le modifiche del caso, infatti, è stato quello di non annullare indiscriminatamente l’intervento, ma trovare un equilibrio tra sicurezza, fluidità della circolazione e vivibilità urbana, in linea con quanto richiesto da cittadini, operatori commerciali e famiglie che vivono quotidianamente il quartiere. Un modo per dimostrare come il dialogo tra istituzioni e cittadini si sia tradotto in un’azione efficace e rispettosa delle esigenze reali del territorio.