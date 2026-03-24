“È difficile sapere cosa sia la verità, ma a volte è molto facile riconoscere una falsità” - Albert Einstein
HomeCalabriaCosenzaReferendum, Locanto ((PD): "A Cosenza no al 66,55%. Una risposta a chi...
CalabriaCosenza

Referendum, Locanto ((PD): “A Cosenza no al 66,55%. Una risposta a chi governa senza ascoltare i territori”

“Esprimo grande soddisfazione per l’affermazione del no al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, un risultato che nella città di Cosenza assume un valore politico particolarmente rilevante. A Cosenza il no raggiunge il 66,55%, un dato netto, inequivocabile, che colloca la nostra città tra le prime in Italia per consenso contrario alla riforma”.

Lo dice la vice sindaca di Cosenza e presidente regionale del Pd Maria Locanto, sottolineando: “Essere la nona città in cui il no prevale con questa forza non è un elemento casuale, ma il segno di una comunità attenta, consapevole e capace di valutare nel merito le scelte che incidono sulla qualità della nostra democrazia”. “Questo voto rappresenta una risposta chiara a un’impostazione politica che, a livello nazionale e regionale, troppo spesso si è tradotta in annunci senza concretezza. I cosentini hanno dimostrato di non accettare riforme che, inserite in un disegno più ampio insieme al premierato e all’autonomia differenziata, rischiano di compromettere gli equilibri istituzionali e i diritti dei cittadini -prosegue Locanto-. Il dato assume un significato ancora più forte se letto nella sua diffusione territoriale: il NO si afferma in modo ampio e trasversale nei diversi quartieri della città, dal centro alle periferie, segno di una consapevolezza diffusa e di una domanda condivisa di giustizia, equità e rispetto delle istituzioni democratiche”.

“È una città che non si lascia guidare dalla propaganda, ma che chiede risposte reali, politiche efficaci e una visione credibile per il futuro. Questo risultato è anche il frutto di un grande lavoro collettivo. Il Partito Democratico si è mobilitato in tutte le sue articolazioni territoriali, insieme alle altre forze politiche, ai sindacati, ai comitati civici e a tanti cittadini attivi. Militanti e volontari hanno animato banchetti, incontri e momenti di confronto, contribuendo a costruire una consapevolezza diffusa e partecipata. A loro va il mio ringraziamento più sincero: il risultato di oggi è soprattutto il loro”, continua la dirigente dem.

“Come ha affermato la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, ”l’alternativa a questo governo esiste”. Il voto di Cosenza lo dimostra con forza. Ed è un segnale che va oltre il dato nazionale: esiste anche un’alternativa al governo regionale, che troppo spesso si è dimostrato distante dai bisogni reali della Calabria. Da qui dobbiamo ripartire: da una città che ha scelto di difendere la Costituzione e le istituzioni democratiche e che oggi chiede una politica più seria, più concreta, più vicina alle persone. Il risultato di Cosenza non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. Sta a noi trasformare questo consenso in proposta politica e in governo del cambiamento”, conclude Locanto.

Articolo PrecedenteLa Farmacia La Rosa premiata come impresa storica del territorio dalla Camera di Commercio di Cosenza
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Progetto “P.I.P.P.I.”: giornata inclusiva all’agriturismo “Barone G.R. Macrì” per trenta famiglie dell’ATS di Polistena

La Farmacia La Rosa premiata come impresa storica del territorio dalla Camera di Commercio di Cosenza

Due auto in fiamme la scorsa notte a Gioia Tauro: indagini in corso

“Cultura di popolo, democrazia, morbo dell’indifferenza: dare un’anima alla politica”: se ne discute il 28 marzo a Morano nell’ambito della VI Giornata Decardoniana

Iniziato il count down per la tappa calabrese di “The Cream of Clapton Band”: il 27 marzo a Rende i musicisti che hanno scritto...

Referendum sulla giustizia, vince il no in Italia e in Calabria. Il capogruppo PD Alecci: “Passaggio decisivo per il nostro Paese”

Lamezia Terme, Lucilla Giagnoni al “Sabato del Villaggio”: la raffinata attrice darà vita a una meditazione sulla speranza

Gli Azzurrini al Ceravolo per volare all’Europeo. Battaglia: “Catanzaro, riempiamo lo stadio”

Il calcio internazionale torna allo stadio Ceravolo: a Catanzaro due partite degli under 19 per volare all’Europeo

Il liceo “Luigi Nostro” di Villa San Giovanni aderisce alla Notte Nazionale del Liceo Classico – XII edizione

Trionfi e talento: l’ASD Sporting Center protagonista al Teatro Politeama di Catanzaro

Conferenza stampa di presentazione “Christus Vincit IV – Un concerto per la vita”

Referendum, Comi: “Determinante il voto delle donne”

Scuola Corigliano-Rossano, Majorana ancora una volta protagonista in Regione con un altro panino identitario dedicato a Lilio. Il dirigente: “Promuoviamo consapevolezze per lo sviluppo...

Lo stilista calabrese Elio Guido debutta in Campidoglio con la sua prima collezione couture

Il Festival della Legalità di Castrovillari accende le coscienze: Pino Maniaci e Paolo Mieli chiudono il primo filone, tutto pronto per nuovi protagonisti

Lamezia Terme, secondo appuntamento dei laboratori di arti sceniche sostenuti dalla Regione Calabria: la danza protagonista con Gaia Falaguasta

Boxe FPI – Giovani Promesse: Jesuel Paolo Leone vince a Roma

Identità, territorio e cultura: l’Olio di Calabria IGP protagonista all’Università della Calabria

La memoria nelle mani dei consumatori: l’impatto dei gadget aziendali

Diocesi di Lamezia Terme, nuove nomine del vescovo Parisi

Referendum, Falsetta (UAC): “Accettiamo il risultato, ma il cambiamento continua”

Referendum, Pd Calabria: “Fermato lo stravolgimento della Costituzione, destre sconfitte”

Corigliano Rossano (Cs), l’IIS Palma Green Falcone Borsellino alla scoperta della Nona Arte

“Come scompaiono i calendari”: a Catanzaro il nuovo poema di Nico Serratore

Cosenza attiva il Pronto Intervento Sociale. Il sindaco Franz Caruso Caruso: “Un servizio essenziale per garantire dignità e protezione ai più fragili”

Archiviazione del procedimento Ducale, Casa Riformista: “Piena soddisfazione per Giuseppe Francesco Sera”

Reggina, persino la Segato costretta a bussare a denari: la Figc impone un pagamento di 416 euro

UniRC| 1° Aprile – 3 Maggio 2026. Esposizione Mediterranee Architettura e Design per Gianni Versace al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

La Città Metropolitana di Reggio Calabria vola a Barcellona per sostenere e rilanciare le imprese del territorio

Ponte sullo Stretto. Il 24 marzo il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, interverrà in Commissione Ambiente e Lavori pubblici del Senato

“Note di legalità”, a Tresilico di Oppido Mamertina la memoria si fa musica per Giuseppe Rechichi

Sanità, Sposato (OPI): “Più competenze agli infermieri e condizioni per far rientrare i professionisti calabresi”

Forza Italia, Arturo Ettore Fedele entra nel Coordinamento Provinciale di Reggio Calabria

Cosenza, arte e devozione: al via il programma culturale per i 450 anni del miracolo della Madonna del Pilerio

Continuano i webinar gratuiti di Educazione finanziaria per i cittadini di Reggio Calabria e provincia

Referendum, Rosellina Madeo (Pd): “La Costituzione vince sul populismo”

Catanzaro, via Buccarelli: lavori sulla rete fognaria, divieti di transito nelle ore notturne

“Ictus, il tempo è vita”: a Lamezia Terme fa tappa la campagna “SanaMente” con specialisti e istituzioni a confronto

Ultimi appuntamenti di “Un Giorno all’improvviso #Festival – Il Teatro che supera se stesso”

Cosenza, VioLab si chiude in musica: concerto finale al San Domenico

Palmese, festa salvezza amara: “Stadio ridotto e nessuna risposta”

Sanità, Laghi: “Il 118 calabrese, emergenza-urgenza sanitaria, tra difficoltà organizzative e rischi operativi”

Solidarietà e Partecipazione indica Leonardo Graziadio come proprio candidato a Sindaco di Castrovillari

A Mendicino torna il “Juovi Santu”, un racconto tra spiritualità e teatro

“L’arte di accogliere”: presentazione del Progetto C.A.S.A. a Villa San Giovanni

Comunicare la legalità, formare le coscienze: all’UniCal un seminario sul ruolo dell’informazione per cambiare la Calabria

Disabilità, ONMIC Calabria a confronto con la Regione: verso un patto per l’inclusione territoriale.

Il 26 marzo a Lamezia Terme rivivrà il mito di Amy Winehouse

Il Polo Tecnico “Righi-Boccioni-Fermi” di Reggio Calabria lancia il progetto “Giovani e Posturologia” con l’Ortopedia De Stefano

Al via il ciclo di conferenze “Calabria, ponte di dialogo” promosse dall’Eparchia di Lungro

Avvio attività di disinfestazione e derattizzazione a Crotone

Prevenzione e Legalità: il Progetto “PATHOS-LOGICO” attraversa l’Alto Tirreno Cosentino con quattro convegni scolastici

Domani i Giovani Industriali e Commercialisti discutono di “Strumenti per la crescita delle imprese” in Confindustria Cosenza

Epatite A: l’ASP di Crotone rafforza la sorveglianza e richiama alla massima attenzione sulle norme igienico-alimentari

Mancini: “Il Centro di Serra Spiga è un presidio fondamentale. Cosenza rischia di perderlo. A pagare sono sempre i più deboli”

Sottosegretari in Regione, avviata la discussione in Prima commissione, Bruno (Tridico Presidente) attacca: “Quasi un milione l’anno per figure senza reali responsabilità”

La giornata di studio dedicata a “La Riforma dello Sport” promossa dal CONI

﻿Giannetta (FI) presenta la proposta di legge per sostenere i balneari e garantire la stagione estiva

“Il ragionevole dubbio di Garlasco”, sabato 28 il giudice Vitelli presenta il suo saggio a Siderno

Polemiche su nomina Naccari presidente Cda Sorical, Battaglia: “Nomina spettava al Comune, chi pensa a oscure manovre o è male informato o è in...

Coppa Calabria – Sensation Profumerie: trionfo della Pallavolo Milani Rende

Fondazione Trame e UEPE Catanzaro: avviato il percorso di inclusione sociale a Lamezia Terme

Rende: al PalaPirossigeno i Campionati Regionali CSAIn di Ginnastica ritmica: in pedana 450 atlete nel segno dell’eccellenza

Bim Bum Basket Rende, impresa a Mola: prima vittoria esterna e salvezza riaperta

Minori e informazione, a Lamezia Terme incontro sul tema: “Appunti e riflessioni per una comunicazione corretta e propositiva sulla tutela dei minori”

Podargoni: la Giunta approva il Piano di Marketing

KRIU 2026: a Crotone torna la Street Art con “Krotone Identità Urbane”

“Le ragazze son tornate” in Calabria: Poggi, Caprioglio, Fiordaliso, nello spettacolo che smonta il cliché della terza età e trasforma la saggezza in superpotere

Allerta truffe, il 24 marzo un incontro con i Carabinieri nel Circolo culturale di Mirto

Un tavolo tecnico permanente definirà i contenuti del Museo del Mare di Reggio Calabria

Reggio Calabria, il 28 marzo torna Plastic Free: volontari e associazioni insieme per ripulire la spiaggia di Catona

Anna Giulia Mannarino: “Con il Servizio Civile Universale Castrolibero rafforza il suo modello di welfare”

Patrizia Laquidara a Polistena per una delle due uniche tappe in Calabria del Flòrula Tour

Taekwondo, al Palagallo di Catanzaro sport per la pace: il campionato regionale lancia un messaggio contro la guerra

Discover Italy Foundation presenta a Milano la produzione editoriale “Destination Calabria”

Il 27 marzo il convegno “Oltre i confini – Donne, Scienza e Ingegno tra Terra, Mare e Spazio” dell’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti...

Il Convitto Nazionale “Bernardino Telesio” alle Convittiadi di Lignano Sabbiadoro

Reggina, ecco la clamorosa decisione: “Chiediamo all’ambiente di stringersi attorno alla squadra”

La Calabria conquista Saarbrücken con Destination Dolce Vita tra turismo, cultura e nuove rotte aeree

L’ostensione della riproduzione fotografica della Sacra Sindone a Catanzaro: fede, scienza e comunità nella parrocchia Santa Maria della Pace

Giovani designer e maestri artigiani: la Fondazione Banca Montepaone scommette su creatività e innovazione

Federfarma Catanzaro celebra il Decennale: l’11 aprile il convegno sulla farmacia del futuro. Il Presidente Enzo Defilippo: “Siamo diventati un punto di riferimento di...

Dai vasi sanguigni alla società: a Catanzaro la presentazione del primo manuale di sociologia delle malattie vascolari

Domotek Volley, Polimeni: “Peccato per Gara 1, ma possiamo combattere”

Puliservice splendida: secco 0-3 a Catanzaro

Be Alternative Festival: dal 31 luglio al 2 agosto con Mogwai – Kings Of Convenience – Subsonica – Daniele Silvestri – Giorgio Poi –...

“Nessuna famiglia può essere lasciata sola”: l’assessore Straface sul caso di mamma Chiara a Ricadi: “meno burocrazia e più umanità. Vigileremo affinché a Giulia...

“Virus” di Nino Gemelli in scena mercoledì 25 marzo al Teatro Comunale di Catanzaro: risate e tradizione nel cuore della città

Crotone: si dimette l’assessore Filly Pollinzi

Voucher Transizione Digitale Calabria: il Polo Digitale lancia l’allarme. De Rango: “PMI nel limbo da mesi, il Presidente Occhiuto sblocchi l’immobilismo della Regione”

Trasporto pubblico in Calabria, Uil: “Serve un confronto immediato con la Regione”

Domani al via i lavori del “Laboratorio di valorizzazione del patrimonio dello Stretto”

Domani a Vibo Valentia Luca De Leo in concerto

Al PALAGALLO di Catanzaro , Academy Sport Center di Reggio Calabria fa il pieno di medaglie al Campionato Regionale di Forme Calabria:...

Playoff Serie C Femminile: Pallavolo Rossano domina Siderno e vede già i quarti di finale

Catanzaro: riparte il progetto “Occhio ai bambini”

Simone Rocco, un eroe al Trail della Fiumara

Il Parco Nazionale della Sila potenzia la tutela ambientale con droni e tecnologie avanzate grazie al progetto MASE-PNRR

Il Pollino in Classica incanta con il “piccolo Segovia” della chitarra: standing ovation per Dorian Randazzo alla Basilica della Madonna del Castello

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook