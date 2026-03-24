Referendum, Locanto ((PD): “A Cosenza no al 66,55%. Una risposta a chi governa senza ascoltare i territori”

“Esprimo grande soddisfazione per l’affermazione del no al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, un risultato che nella città di Cosenza assume un valore politico particolarmente rilevante. A Cosenza il no raggiunge il 66,55%, un dato netto, inequivocabile, che colloca la nostra città tra le prime in Italia per consenso contrario alla riforma”.

Lo dice la vice sindaca di Cosenza e presidente regionale del Pd Maria Locanto, sottolineando: “Essere la nona città in cui il no prevale con questa forza non è un elemento casuale, ma il segno di una comunità attenta, consapevole e capace di valutare nel merito le scelte che incidono sulla qualità della nostra democrazia”. “Questo voto rappresenta una risposta chiara a un’impostazione politica che, a livello nazionale e regionale, troppo spesso si è tradotta in annunci senza concretezza. I cosentini hanno dimostrato di non accettare riforme che, inserite in un disegno più ampio insieme al premierato e all’autonomia differenziata, rischiano di compromettere gli equilibri istituzionali e i diritti dei cittadini -prosegue Locanto-. Il dato assume un significato ancora più forte se letto nella sua diffusione territoriale: il NO si afferma in modo ampio e trasversale nei diversi quartieri della città, dal centro alle periferie, segno di una consapevolezza diffusa e di una domanda condivisa di giustizia, equità e rispetto delle istituzioni democratiche”.

“È una città che non si lascia guidare dalla propaganda, ma che chiede risposte reali, politiche efficaci e una visione credibile per il futuro. Questo risultato è anche il frutto di un grande lavoro collettivo. Il Partito Democratico si è mobilitato in tutte le sue articolazioni territoriali, insieme alle altre forze politiche, ai sindacati, ai comitati civici e a tanti cittadini attivi. Militanti e volontari hanno animato banchetti, incontri e momenti di confronto, contribuendo a costruire una consapevolezza diffusa e partecipata. A loro va il mio ringraziamento più sincero: il risultato di oggi è soprattutto il loro”, continua la dirigente dem.

“Come ha affermato la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, ”l’alternativa a questo governo esiste”. Il voto di Cosenza lo dimostra con forza. Ed è un segnale che va oltre il dato nazionale: esiste anche un’alternativa al governo regionale, che troppo spesso si è dimostrato distante dai bisogni reali della Calabria. Da qui dobbiamo ripartire: da una città che ha scelto di difendere la Costituzione e le istituzioni democratiche e che oggi chiede una politica più seria, più concreta, più vicina alle persone. Il risultato di Cosenza non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. Sta a noi trasformare questo consenso in proposta politica e in governo del cambiamento”, conclude Locanto.