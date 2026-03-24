La Farmacia La Rosa premiata come impresa storica del territorio dalla Camera di Commercio di Cosenza

La Farmacia La Rosa ha ricevuto il riconoscimento di impresa storica del territorio da parte della Camera di Commercio di Cosenza, un attestato che premia realtà imprenditoriali capaci di attraversare il tempo mantenendo un ruolo attivo nella vita economica e sociale della comunità.

Il riconoscimento, consegnato dal Presidente Klaus Algieri, rappresenta un tributo all’impegno, all’operosità e alla passione che da oltre un secolo accompagnano la storia della farmacia.

Fondata nel 1900 a Nocera Terinese, la Farmacia La Rosa ha attraversato due secoli di trasformazioni, evolvendosi insieme al territorio e diventando un punto di riferimento per la salute, l’ascolto e la cultura della cura.

Una storia familiare che si è tramandata di generazione in generazione, mantenendo sempre saldo il legame con la comunità.

Lo scorso dicembre, la farmacia ha celebrato i suoi 125 anni di attività, un traguardo che racconta non solo longevità, ma soprattutto capacità di rinnovarsi nel tempo, con uno sguardo costante alla formazione, all’innovazione e alla qualità del servizio.

Il riconoscimento della Camera di Commercio si inserisce in questo percorso, sottolineando il valore di un’impresa che ha saputo coniugare tradizione e visione, contribuendo allo sviluppo del territorio e mantenendo una funzione sociale oltre che professionale.

Oggi la Farmacia La Rosa è guidata da Anna Paola La Rosa, che prosegue il cammino tracciato dalle generazioni precedenti, portando avanti un modello di farmacia attento alle persone, alla prevenzione e all’evoluzione dei bisogni della comunità.

“Ricevere questo riconoscimento significa dare valore a una storia fatta di lavoro quotidiano, di presenza e di responsabilità verso le persone.

È un percorso che appartiene alla nostra famiglia, ma anche a tutto il team che ogni giorno contribuisce con impegno, competenza e attenzione a ciò che siamo.

Lo sentiamo come un segno di continuità, più che un punto di arrivo.”

— Anna Paola La Rosa

Un premio che non guarda solo al passato, ma riconosce una presenza viva, capace di interpretare il presente e costruire il futuro.