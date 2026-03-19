Noi di Centro Cosenza nomina il professore Stabile come coordinatore cittadino di Castrovillari

“Il coordinatore provinciale di Noi di Centro Michele Guerrieri,

d’intesa con il Segretario Nazionale Clemente Mastella, ha proceduto

stamane alla nomina del Prof. Nino Stabile a Coordinatore cittadino

del partito di Castrovillari.

“Sono molto soddisfatto della nomina dello stimatissimo Prof Nino

Stabile, sono sicuro che farà benissimo e saprà guidare il partito in

questa delicatissima fase pre-elettorale nella città di Castrovillari,

dove abbiamo un gruppo politico forte e compatto. Noi Di Centro

rappresenta ad oggi il centro cattolico democratrico e riformista del

campo largo del centro-sinistra a livello nazionale e vuole giocare un

ruolo da protagonista nella città del Pollino” ha dichiarato Michele

Guerrieri”.

Così in una nota di Noi Di Centro Coordinamento Provinciale di Cosenza.