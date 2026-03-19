Noi di Centro Cosenza nomina il professore Stabile come coordinatore cittadino di Castrovillari

“Il coordinatore provinciale di Noi di Centro Michele Guerrieri,
d’intesa con il Segretario Nazionale Clemente Mastella, ha proceduto
stamane alla nomina del Prof. Nino Stabile a Coordinatore cittadino
del partito di Castrovillari.
“Sono molto soddisfatto della nomina dello stimatissimo Prof Nino
Stabile, sono sicuro che farà benissimo e saprà guidare il partito in
questa delicatissima fase pre-elettorale nella città di Castrovillari,
dove abbiamo un gruppo politico forte e compatto. Noi Di Centro
rappresenta ad oggi il centro cattolico democratrico e riformista del
campo largo del centro-sinistra a livello nazionale e vuole giocare un
ruolo da protagonista nella città del Pollino” ha dichiarato Michele
Guerrieri”.
Così in una nota di Noi Di Centro Coordinamento Provinciale di Cosenza.