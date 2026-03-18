Saracena accoglie il maresciallo Urso: rafforzato il presidio forestale nel Pollino

La presenza stabile di un comandante alla Stazione dei Carabinieri Nucleo Forestale Parco rappresenta un presidio di legalità fondamentale per il nostro territorio e per la tutela dell’intero ecosistema del Pollino.

UN PRESIDIO ESSENZIALE PER LA DIFESA DELL’ECOSISTEMA

È quanto dichiara il Sindaco Renzo Russo dando il benvenuto al nuovo comandante della Stazione dei Carabinieri Forestali, il Maresciallo Marina Pia Urso, che segna una fase importante per la piena operatività di un presidio dello Stato impegnato nella difesa dell’ambiente, della sicurezza e del patrimonio naturalistico.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ACCOGLIE IL MARESCIALLO URSO

Nei giorni scorsi, presso il Municipio, il Vicesindaco Biagio Diana ha ricevuto ufficialmente il nuovo comandante della Stazione Forestale Parco. Un cordiale incontro istituzionale che ha rappresentato anche un primo momento di conoscenza e confronto, utile ad avviare una collaborazione operativa con il presidio forestale che opera nel territorio comunale, da sempre punto di riferimento per il controllo e la salvaguardia dell’ambiente nel cuore del Parco Nazionale del Pollino.

DOPO ANNI TORNA UNA GUIDA PER IL PRESIDIO FORESTALE

Per lungo tempo la stazione non ha avuto un comandante titolare. L’arrivo del Maresciallo Urso restituisce stabilità e piena operatività a una struttura considerata strategica per il monitoraggio del territorio, la prevenzione degli illeciti ambientali e la difesa degli ecosistemi montani. In un’area di straordinario valore ambientale come quella del Pollino – aggiunge il vicesindaco – il lavoro dei Carabinieri Forestali è essenziale per garantire tutela, sicurezza e rispetto delle regole.

IL COMUNE INVESTE SULLA CASERMA DI VIA LAMENZA

A conferma dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso questo presidio istituzionale, il Comune sta realizzando interventi di sistemazione dell’alloggio destinato al comandante all’interno dell’immobile di via Stanislao Lamenza, di proprietà comunale, che ospita la caserma. I lavori sono finalizzati a rendere pienamente abitabile la struttura e a garantire condizioni adeguate per la permanenza stabile del personale, rafforzando così la presenza dello Stato nel territorio.

UN PRESIDIO PER AMBIENTE, LEGALITÀ E COMUNITÀ

La Stazione dei Carabinieri Forestali svolge un ruolo centrale nella prevenzione degli incendi, nel controllo del territorio e nella tutela del patrimonio ambientale, contribuendo ogni giorno alla difesa di uno degli ecosistemi più preziosi del Mezzogiorno. Al Maresciallo Marina Pia Urso –conclude Renzo Russo – rivolgiamo il più sincero benvenuto nella nostra comunità e l’augurio di buon lavoro. La collaborazione tra istituzioni è la base per garantire sicurezza, legalità e tutela del nostro patrimonio naturale.