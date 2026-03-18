Solidarietà e memoria: il Premio La Pira unisce Carlassare e la Fondazione Lilli Funaro

Il Premio Nazionale Giorgio La Pira, Città di Cassano, conferito a Mons. Christian Carlassare, Vescovo di Bentiu nel Sud Sudan, condividera’ questo momento con la Fondazione Lilli Funaro, da anni impegnata nel campo della ricerca e della solidarietà anche in terre segnate dalla sofferenza e da guerre. La Fondazione Lilli Funaro, com’è noto, è stata costituita per ricordare una ragazza straordinaria, volata in cielo il 26 febbraio 2004, che molto si è spesa in Africa. Liliana, Lilli per tutti, a 29 anni ha dovuto lasciare, a causa di una grave malattia. Il suo sogno era quello di diventare medico, di aiutare i più poveri, quelle con le ferite sull’anima e sulle mani; ha dovuto rinunciare ai suoi progetti, alle serate in spiaggia in comitiva, con chitarra e ritornelli che si adagiano sulle onde del mare, agli amici sparsi per il mondo, e a tutto quel che una ragazza della sua età spera per sé e per gli altri. “Sapere che Lilli, da studente – ha affermato Francesco Garofalo, presidente del Centro La Pira -, ha operato in una terra come l’Africa, dove si tocca la carne viva di persone e soprattutto, di bambini e donne contrassegnate da profonde cicatrici, mi riempie di gioia, a testimonianza delle sue grandi doti umane”.