Calabria-Albania, nuovo ponte istituzionale: apre il Consolato Onorario a Cosenza

Si terrà venerdì 27 marzo, alle ore 16:00, la cerimonia ufficiale di inaugurazione della sede del Consolato Onorario della Repubblica dell’Albania in Calabria. L’ufficio consolare, situato in Via delle Medaglie d’Oro, 74 a Cosenza, si propone come punto di riferimento istituzionale per rafforzare i già solidi legami culturali, economici e sociali tra il territorio calabrese e la nazione albanese. L’evento vedrà la partecipazione di eminenti autorità, tra cui S.E. l’Ambasciatore Sig.ra Anila Bitri Lani e il Console Onorario Sig.ra Anna Madeo , a testimonianza della rilevanza strategica che la diplomazia albanese attribuisce a questa regione.

Un legame storico e identitario

La scelta della Calabria per l’apertura di questa sede non è casuale: la regione custodisce da oltre cinque secoli l’eredità dell’Arberia, una minoranza etno-linguistica che ha saputo preservare con orgoglio lingua, riti e tradizioni, fungendo da ponte naturale tra l’Italia e l’Albania. L’apertura del Consolato mira a valorizzare questo patrimonio unico e a favorire nuove sinergie in un’ottica di cooperazione mediterranea.