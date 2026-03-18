Insediato il nuovo Consiglio provinciale di Cosenza: giuramento del Presidente Biagio Faragalli e avvio dell’attività amministrativa

Si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio Provinciale di Cosenza, successiva alle elezioni del Presidente e del Consiglio stesso, che hanno sancito l’investitura alla guida dell’Ente del Sindaco di Montalto Uffugo, Biagio Faragalli.

Nel corso della seduta, il Presidente Faragalli ha prestato solenne giuramento dinanzi al Consiglio Provinciale. Contestualmente, si è proceduto alla verifica dei requisiti di eleggibilità e compatibilità di tutti gli eletti, con esito positivo.

Nel suo intervento di saluto, il Presidente Faragalli ha posto con forza l’accento su due concetti cardine: collaborazione e unità. Parole chiave che delineano l’impronta della nuova amministrazione provinciale, fondata su uno spirito di cooperazione condiviso tra tutte le componenti del Consiglio.

«La Provincia deve tornare a essere la casa di tutti i Comuni e un punto di riferimento per i cittadini. Solo attraverso collaborazione e unità possiamo affrontare con efficacia le sfide che ci attendono», ha dichiarato il Presidente Faragalli.

«Intendo promuovere un metodo di lavoro improntato al dialogo costante e al rispetto reciproco, nella piena consapevolezza dei ruoli. Maggioranza e minoranza sono chiamate a contribuire, insieme, al bene comune, che rappresenta la nostra unica stella polare», ha aggiunto.

«Lo spirito che deve guidarci è quello della responsabilità condivisa: al di là delle appartenenze, dobbiamo lavorare per dare risposte concrete ai territori e rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità», ha concluso il Presidente.

La proposta di dialogo avanzata dal Presidente è stata accolta con favore anche dai banchi della minoranza, che ha espresso apprezzamento e disponibilità attraverso gli interventi dei consiglieri Di Natale, Ciacco e Uva.

Un’impostazione politica e amministrativa condivisa dalla maggioranza consiliare, come evidenziato dall’intervento del consigliere Turano.

Nel prosieguo dei lavori, il Consiglio ha discusso e approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028, oltre ad adottare lo schema di bilancio, che sarà sottoposto al parere dell’Assemblea dei Sindaci nella seduta prevista per il prossimo 19 marzo.

Il Bilancio di Previsione 2026-2028 è stato redatto nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa vigente, ma tenendo conto del Piano di riequilibrio pluriennale approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 16 del 20/08/2025.

Con questa prima riunione prende ufficialmente avvio l’attività amministrativa del nuovo Consiglio Provinciale, nel segno della collaborazione istituzionale e dell’impegno condiviso per il territorio.