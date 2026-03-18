Apprezzamenti di ANA-UGL al Comune di Cosenza. Franz Caruso: “Abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere ,mettendo al centro le persone”

l sindaco Franz Caruso, esprime sincera gratitudine all’Associazione ANA-UGL Calabria per le parole di apprezzamento che gli sono state rivolte, così come all’intera Amministrazione comunale, in occasione della proroga della Fiera di San Giuseppe e per come sono state affrontate le criticità a seguito del ciclone Jolinda che si è abbattuto sulla nostra città.

“Abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere – ha affermato – mettendo al centro le persone, il lavoro e la dignità degli operatori che rappresentano una componente fondamentale della nostra comunità. In un momento segnato da condizioni meteorologiche avverse e da evidenti difficoltà, era necessario dare una risposta immediata, concreta e soprattutto improntata alla solidarietà. L’attenzione riservata agli standisti non è stata frutto di un atto straordinario, ma il naturale proseguimento di un metodo amministrativo che guarda prima di tutto ai bisogni reali dei cittadini e degli operatori economici. Abbiamo ritenuto giusto intervenire con tempestività, ascoltando le richieste e costruendo una soluzione condivisa che consentisse a tutti di lavorare in condizioni più favorevoli, senza disperdere gli sforzi e gli investimenti già sostenuti.”

“Dispiace constatare – prosegue Franz Caruso – che, anche in una situazione così delicata, non siano mancate voci, poche e note ormai ai più, pronte a trasformare una criticità in occasione di polemica sterile. Noi, come sempre abbiamo fatto e continueremo a fare, abbiamo scelto la strada della responsabilità, della collaborazione istituzionale e del sostegno concreto. Il risultato raggiunto ci ha dato ragione e dimostra che, quando si opera con spirito di servizio, con prontezza e con un autentico senso di comunità, è possibile superare anche le difficoltà più complesse. La proroga della Fiera non è stata soltanto una decisione amministrativa, ma un segnale chiaro di vicinanza e rispetto verso centinaia di lavoratori e le loro famiglie, che meritavano una risposta concreta e non parole.”

“Ringrazio ancora l’ANA-UGL Calabria e tutti gli operatori per la fiducia dimostrata – ha concluso Franz Caruso -. Il Comune di Cosenza resterà sempre al loro fianco, con serietà, impegno e senso di responsabilità, per sostenere il lavoro, tutelare le attività e valorizzare le tradizioni che rendono viva e autentica la nostra città.”