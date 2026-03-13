Rifiuti, Pietrapaola supera il 75% di raccolta differenziata

“La qualità ambientale non si misura con gli slogan, ma con i numeri e con la responsabilità quotidiana di una comunità. In un contesto regionale che continua a inseguire gli standard nazionali sulla gestione dei rifiuti, il nostro comune dimostra che soprattutto i piccoli enti locali possono trasformare la sostenibilità in pratica concreta. È così che abbiamo superato la soglia storica del 75,18% di raccolta differenziata. Un risultato raggiunto grazie ad un lavoro costante che ha coinvolto istituzioni, famiglie, attività economiche e mondo della scuola”.

I DATI 2025: 407MILA KG DI RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO TOTALE

È quanto fa sapere la Sindaca Manuela Labobnia soddisfatta per la quota RD capitalizzata nel 2025 con oltre 407 mila chilogrammi di rifiuti avviati a recupero su un totale di oltre 542 mila chilogrammi raccolti nel corso dell’anno. Un dato – dice – che segna un progresso netto rispetto al passato, quando il Comune si attestava su percentuali di poco superiori al 60%, e che testimonia il consolidamento di un sistema di gestione ormai strutturato.

MONITORAGGIO COSTANZE E SENSO CIVICO HANNO FATTO LA DIFFERENZA

Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale – precisa il Primo cittadino – ha mantenuto un monitoraggio costante del servizio insieme alla ditta affidataria Ecoross, confrontandosi regolarmente con operatori turistici, commercianti e famiglie, affinché le modalità di conferimento e gestione dei rifiuti fossero sempre più efficaci e funzionali alle esigenze del territorio.

IL RUOLO FONDAMENTALE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE

Un ruolo decisivo è stato svolto anche dalle attività di educazione ambientale nelle scuole, promosse con il coinvolgimento degli alunni delle scuole elementari attraverso iniziative organizzate insieme al gestore del servizio di raccolta. Gli Educational Tour e gli incontri formativi hanno contribuito a diffondere tra i più giovani una cultura della responsabilità ambientale che si riflette poi nelle abitudini quotidiane delle famiglie.

LABONIA: È UN MODELLO DI GESTIONE CHE GUARDA AL FUTURO

Superare il 75% di raccolta differenziata significa dimostrare che una gestione attenta e partecipata dei rifiuti è possibile – conclude la Sindaca Labonia – ma soprattutto significa costruire una comunità più consapevole. L’obiettivo ora è continuare a migliorare il servizio, mantenendo alto il livello di collaborazione con cittadini, attività economiche e scuola.