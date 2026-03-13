Festa di San Giuseppe, a Iti torna la tradizione dei ‘cannili e ppuri’: “comunità in cammino tra fede, memoria e convivialità”

Domenica 15 marzo all’agriturismo “Il Giardino di Iti” la storica celebrazione promossa dal Comitato Festa San Giuseppe e dalla famiglia Campana.

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti della tradizione popolare di Corigliano-Rossano: la Festa di San Giuseppe, un momento che intreccia devozione religiosa, memoria e spirito di condivisione.

L’iniziativa, ormai entrata stabilmente nelle tradizioni della città, delle contrade Amica e Iti, è organizzata dal Comitato Festa San Giuseppe con l’impegno diretto della famiglia Campana, che di anno in anno rinnova con dedizione e fede un’antica consuetudine popolare. In particolare è Giuseppe Campana a custodire e tramandare questo rito comunitario che affonda le radici nella storia del territorio: il ritorno a casa dalla guerra del nonno, quasi irriconoscibile agli occhi della madre, proprio nel giorno dedicato a San Giuseppe.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 marzo 2026 all’ agriturismo “Il Giardino di Iti”, dove si svolgerà una giornata interamente dedicata alla tradizione e alla convivialità.

Il programma della giornata.

La festa prenderà il via alle ore 10.00 con una passeggiata organizzata dal Club Trekking – Gruppo CAI Corigliano-Rossano, con raduno previsto al casino di Iti. Un momento che unisce natura e socialità, aprendo simbolicamente la giornata dedicata alla comunità.

Alle ore 11.00 si terrà la celebrazione della Santa Messa nel piazzale dell’agriturismo in onore di San Giuseppe, cuore spirituale della manifestazione, officiata dal parroco, don Clemente Caruso.

La tavola della tradizione: “U ‘mmit e San Giusepp'”

Il momento più atteso arriverà alle ore 12.30 con “U ‘mmit e San Giusepp'”, l’antico invito comunitario che rappresenta l’essenza della festa.

Come da tradizione ultracentenaria, sarà la famiglia Campana a offrire ai presenti “pe’ vut” i piatti simbolo della ricorrenza: tagghjarin e cic’r, preparazioni semplici e genuine legate alla cultura contadina e alla devozione popolare.

All’aperto saranno allestiti tavoli per accogliere gli ospiti che, seguendo la tradizione rurale, potranno partecipare portando “a sporta”, con prodotti e pietanze da condividere con tutti in un grande momento di convivialità. Identità, memoria e devozione.

La Festa di San Giuseppe rappresenta molto più di un semplice appuntamento religioso. È un rituale collettivo che custodisce identità, memoria e senso di appartenenza, mantenendo viva una tradizione che continua a unire generazioni diverse.

Grazie alla passione e alla devozione della famiglia Campana e al lavoro del Comitato Festa San Giuseppe, questo patrimonio culturale continua a essere tramandato, trasformando ogni anno la ricorrenza in un momento di incontro e di comunità per tutta Corigliano-Rossano.