Due arresti per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso a San Marco Argentano (CS)

Due soggetti sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano (Cosenza), in esecuzione di un’ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro, con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità dell’agevolazione mafiosa. Dalle indagini dei carabinieri sarebbero emersi elementi in relazione a due vicende estorsive, la prima in danno di una ditta aggiudicatrice dell’appalto relativo alla posa in opera di porfido nel centro storico di Spezzano Albanese, l’altra in danno di un’impresa che stava eseguendo lavori edili di ricostruzione del nuovo plesso della scuola per l’infanzia di San Lorenzo del Vallo.

In entrambi i casi, secondo l’accusa, i due avrebbero chiesto una somma di denaro con minaccia implicita di gravi ritorsioni in caso di mancata adesione.