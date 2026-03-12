I Templari Federiciani danno il benvenuto al nuovo presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli

Esprimiamo le nostre più vive felicitazioni per l’elezione di Biagio Faragalli alla guida della Provincia di Cosenza.

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta la Responsabile del Comparto Sicurezza e Difesa per la Calabria dei Cavalieri Templari Federiciani, l’Avv. Filomena Falsetta, e l’Accademico del Sovrano Ordine Monastico Militare, il Cav. Pasquale Giardino.

Il compito che attende il nuovo Presidente di questa provincia è senza dubbio di alta responsabilità, in quanto rivolto allo sviluppo di un territorio che, con i suoi comuni, è un autentico scrigno di storia, tradizioni e potenzialità.

Insomma, è una sfida che richiede visione e dedizione. Tuttavia, siamo certi che Faragalli, grazie anche alla sua esperienza di governo di una delle più rilevanti comunità locali, qual è appunto Montalto Uffugo, saprà allargare l’orizzonte, tracciando il cammino corale di tutti i comuni della provincia.

Il nostro Ordine, che fonda la propria missione sui valori della solidarietà e della cortesia istituzionale, guarda, pertanto, con profondo rispetto alle istituzioni civili capaci di garantire la coesione della nostra comunità.

Per questo, – concludono Falsetta e Giardino -, nel confermare la nostra più ampia disponibilità a collaborare per ogni iniziativa che miri alla crescita sociale, civile e culturale del territorio, formuliamo al nuovo Presidente della Provincia di Cosenza i nostri più sinceri auguri di un proficuo e sereno mandato.