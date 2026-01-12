Cosenza piange Giancarlo Cauteruccio, il cordoglio del sindaco Franz Caruso per “il maestro del teatro calabrese”

“Con la scomparsa di Giancarlo Cauteruccio la città di Cosenza e la Calabria intera perdono una delle più importanti espressioni della scena teatrale e della cultura della nostra regione, capace di essere da lui rappresentata degnamente e a più livelli in tutto il Paese”.

Lo afferma il Sindaco Franz Caruso che ha espresso in una dichiarazione i sentimenti del più profondo cordoglio per la scomparsa del regista e artista cosentino Giancarlo Cauteruccio.

“Enorme – ha aggiunto Franz Caruso – il contributo che Giancarlo ha dato allo sviluppo della cultura cui ha concorso con una serie innumerevole di progetti, allestimenti e messe in scena che sarebbe impossibile elencare, tanta è stata la vastità del suo impegno al quale mai si è sottratto, investendo, anzi, nel teatro e nei suoi lavori, tutta l’energia di cui era capace”.

Franz Caruso ha ricordato, inoltre, che “anche quando si è cimentato con i grandi classici, fossero testi di Beckett o di Pirandello, Giancarlo Cauteruccio non ha mai rinunciato alla sua cifra di riconoscibilità, insita nel suo stile inconfondibile che era quello di un profondo innovatore della scena teatrale. Il suo cammino, ultraquarantennale, alla guida della compagnia “Krypton”, e da oltre un quarto di secolo come direttore del “Teatro Studio” di Scandicci, dove aveva creato una solida residenza artistica, hanno segnato un’epoca, prima che facesse ritorno nella sua Calabria, per l’esattezza a Sibari, culla della Magna Grecia, dove ha, purtroppo, esalato il suo ultimo respiro”.

Il Sindaco Franz Caruso ha richiamato alla memoria anche uno degli ultimi progetti al quale Giancarlo Cauteruccio aveva dato impulso, nel marzo dello scorso anno, e sul quale si era speso senza risparmio di energia: le celebrazioni per i cento anni dello scrittore Saverio Strati (anniversario caduto nel 2024) e per il decennale della scomparsa del drammaturgo cosentino Vincenzo Ziccarelli. “Per l’occasione – ha ricordato Franz Caruso – aveva rispolverato una sua messa in scena di qualche anno prima, quel “Ritorno del soldato”, che fu l’unico testo teatrale di Strati, scritto insieme a Vincenzo Ziccarelli. Lo spettacolo aveva debuttato in prima nazionale proprio a Scandicci, divenuta, nel frattempo, città di adozione dello scrittore di Sant’Agata del Bianco, Saverio Strati e arrivò poi in Calabria per sviluppare il suo percorso in tutti i teatri delle città capoluogo. La “prima regionale” si tenne proprio al Rendano di Cosenza con il patrocinio della nostra Amministrazione comunale – ha ricordato inoltre il Sindaco Franz Caruso. Giancarlo Cauteruccio – ha concluso il primo cittadino – mancherà a tutta la città, a chi ne ha apprezzato le qualità artistiche ed umane e a quanti si sono riconosciuti nel suo percorso teatrale degno di attenzione e di grande considerazione”. Franz Caruso ha poi indirizzato, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, un messaggio alla compagna di Giancarlo Cauteruccio, Anna Giusi Lufrano e a tutti i familiari, in particolare al fratello Fulvio, attore molto apprezzato, con i sentimenti della più affettuosa vicinanza.