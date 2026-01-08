Stazione ferroviaria, completata la bonifica: Franz Caruso: “Nella mia azione amministrativa il decoro urbano è una priorità quotidiana”

“Si è conclusa nella giornata odierna la bonifica del parcheggio della stazione ferroviaria di Cosenza, avviata ieri, nell’ambito di un più ampio programma di interventi finalizzati alla tutela della sicurezza, della salute pubblica e del decoro urbano. L’area è stata anche chiusa nei varchi di accesso per evitare l’entrata di mezzi non autorizzati, nel tentativo di salvaguardare quanto più possibile l’area che, comunque, sarà sottoposta a controlli”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: ” Le attività di bonifica rappresentano ormai un’azione costante e quotidiana su tutto il territorio cittadino. Interventi di pulizia, ripristino e messa in sicurezza vengono effettuati regolarmente in diversi quartieri della città, a testimonianza dell’impegno continuo dell’Amministrazione comunale nel contrastare il degrado e nel restituire dignità agli spazi pubblici.

Luoghi strategici come l’area della stazione ferroviaria, primo biglietto da visita per chi arriva a Cosenza, meritano particolare attenzione. Per questo continueremo ad agire con determinazione, in collaborazione con le autorità competenti, affinché tali spazi restino sicuri, decorosi e pienamente fruibili.

Un ringraziamento speciale va all’Assessore Pasquale Sconosciuto per il costante impegno e la dedizione dimostrati nel coordinamento di queste attività, che hanno contribuito in maniera significativa alla riuscita dell’intervento.

Al tempo stesso, rivolgo ancora una volta un forte appello al senso civico di tutti. Il decoro e il rispetto della città non possono essere garantiti esclusivamente attraverso gli interventi dell’Amministrazione Comunale, ma richiedono la collaborazione responsabile dei cittadini. Cosenza è un bene comune e collettivo e prendersene cura significa rispettarne gli spazi, le regole e la comunità che la vive ogni giorno.

“Solo attraverso un impegno condiviso – conclude il sindaco Franz Caruso – sarà possibile mantenere la città pulita, ordinata e accogliente, rafforzando il senso di appartenenza e di responsabilità verso il nostro territorio”.