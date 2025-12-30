“Ogni vero uomo deve sentire sulla propria guancia lo schiaffo dato sulla guancia di un altro uomo” - José Martí
Viabilità, Cerisano dice sì alla Strada dei Bruzi: “Infrastruttura strategica per il territorio”

Il Comune di Cerisano esprime pieno sostegno alla proposta avanzata dal consigliere regionale Orlandino Greco per la realizzazione di un nuovo collegamento viario tra l’entroterra cosentino e la costa tirrenica, noto come progetto della Strada dei Bruzi, ritenendolo un’infrastruttura strategica per il futuro del territorio. A dichiararlo è il sindaco di Cerisano Lucio Di Gioia, che sottolinea come l’ipotesi immaginata da Greco preveda un tracciato alternativo alla Statale 107, con partenza dall’area di Castrolibero, attraversamento delle zone di via degli Stati, per poi proseguire verso Cerisano e arrivare fino a Fiumefreddo Bruzio. Un collegamento concepito come asse moderno e sicuro, in grado di migliorare in maniera significativa la viabilità verso sud e di alleggerire il carico sull’attuale arteria statale.
«Si tratta di una proposta che condividiamo e sosteniamo – afferma il sindaco Di Gioia – perché rappresenta una valida alternativa alla Statale 107 e risponde all’esigenza di dotare il territorio di infrastrutture più efficienti, moderne e sicure». Accanto a questa visione, il primo cittadino evidenzia però anche l’importanza di valorizzare un’altra infrastruttura già esistente: la Strada provinciale 45, che da Cosenza conduce a Fiumefreddo Bruzio attraversando Mendicino e Cerisano. Una strada storica, nota come la “vecchia strada del sale”, che presenta caratteristiche fortemente panoramiche e turistiche. «La SP45 – aggiunge Di Gioia – è già una realtà e merita di essere potenziata e valorizzata proprio per la sua vocazione paesaggistica e turistica. Può diventare un asse di grande attrattività, capace di mettere in rete borghi, natura e identità locali».
Secondo l’amministrazione comunale, le due ipotesi non sono in contrapposizione, ma complementari. Da un lato, la Strada dei Bruzi come collegamento moderno e funzionale, alternativa strutturale alla Statale 107; dall’altro, la SP45 come infrastruttura panoramica e turistica, da rilanciare e qualificare. «Entrambe queste strade – conclude il sindaco – sono fondamentali per il nostro territorio. Come Comune di Cerisano ci facciamo promotori dell’istituzione di un tavolo istituzionale, coinvolgendo anche gli altri sindaci, per sostenere e supportare questa visione, aprendo un confronto e programmando progettualità e investimenti anche insieme al consigliere regionale Orlandino Greco. Investire su più direttrici significa rafforzare la mobilità, sostenere lo sviluppo economico e turistico e valorizzare i nostri borghi all’interno di una visione ampia e sostenibile».
