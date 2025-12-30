Il cordoglio del sindaco Franz Caruso per la scomparsa del prof. Roberto Bartolino

“La scomparsa del professor Roberto Bartolino lascia un grande vuoto non solo sul piano professionale, ma anche su quello umano, tra colleghi, allievi e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui”. È quanto afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, nell’apprendere con profondo dolore la notizia della scomparsa del Professore Emerito dell’Università della Calabria, già ordinario di Fisica sperimentale.

“Docente di straordinario valore e studioso di riconosciuto prestigio, il Professore Bartolino – prosegue il Primo Cittadino – ha rappresentato per l’Università della Calabria e per l’intera comunità scientifica un punto di riferimento autorevole, contribuendo in maniera significativa alla crescita culturale e scientifica di intere generazioni di studenti”.

“Mi unisco – conclude il sindaco Franz Caruso – con sincera partecipazione al dolore dei familiari, ai quali esprimo, a nome mio personale e dell’Amministrazione Comunale di Cosenza, i sentimenti di un profondo e sentito cordoglio, condividendo il lutto con l’intera comunità accademica e con quanti ne hanno apprezzato le qualità umane e professionali”.