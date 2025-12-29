Giallo a Cariati: corpo senza vita rinvenuto sulla spiaggia di San Cataldo

Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sulla spiaggia in località San Cataldo, nel territorio comunale di Cariati, lungo il litorale ionico della provincia di Cosenza.

La scoperta è stata fatta nella mattinata di sabato da una persona che stava passeggiando sull’arenile con il proprio cane e che ha immediatamente allertato il numero di emergenza 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Guardia costiera per gli accertamenti di competenza. Secondo le prime ipotesi investigative, il corpo potrebbe appartenere a un migrante deceduto durante un tentativo di sbarco.

Le indagini sono in corso per chiarire l’identità dell’uomo e le circostanze del decesso.