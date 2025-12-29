A Cosenza il Christmas Fashion Show: Moema Academy chiude l’anno tra creatività e talento

Moema Academy – l’accademia di moda, arte e cultura di Cosenza – ha scelto di celebrare il Natale nel modo più autentico che conosce: mettendo al centro le sue allieve, future protagoniste del mondo creativo. Giada Falcone, direttrice della Moema, vicepresidente nazionale e presidente regionale Donne Impresa Confartigianato, ha voluto un evento speciale per chiudere l’anno: un Christmas Fashion Show per portare in passerella le capsule collection delle designer di Moema Academy e presentare i progetti 2026 con un focus sulla South Italy Fashion Week che taglierà il traguardo della decima edizione. Dopo l’emozionante sfilata-evento nel Duomo di Cosenza dell’ultima stagione, Moema è pronta a stupire ancora, scegliendo per il prossimo anno i luoghi più iconici della città come passerelle di stile e creatività.

“Le collezioni delle ragazze – ha detto Giada Falcone – sono variegate, frutto della loro capacità espressiva, un’ispirazione individuale. L’evento natalizio lo abbiamo voluto in sede perché è proprio in accademia che tutto prende forma: dove le ragazze disegnano le loro collezioni attraverso i corsi di stilismo e poi le realizzano grazie ai corsi di modellismo. La passerella doveva prendere vita qui, perché è qui che tutto inizia”. Protagonista della sfilata, presentata da Rachele Grandinetti e accompagnata dalle note di DjLo, anche la PopFolk Collection di Luigia Granata: la designer identitaria famosa per i suoi abiti culturali che uniscono la tradizione ad una visione stilistica contemporanea si è ispirata alla via Popilia, l’antica Annia Salerno-Reggio Calabria, traccia storica di connessioni, ricordi e cultura locale.

A portare i saluti istituzionali, proprio Luigia Granata, in qualità di stilista, Presidente di Confartigianato Moda Calabria e Vicepresidente Nazionale Stilisti Federmoda, insieme a Loredana Ambrosio, delegata Confartigianato Cosenza. Anche il Comune di Cosenza ha manifestato la sua vicinanza al mondo della formazione e dell’innovazione attraverso l’intervento di Antonietta Cozza, delegata alla Cultura, che ha portato i saluti del Sindaco e dell’Amministrazione comunale.

Un fashion show come celebrazione del Natale ma anche un tributo alla creatività e al talento delle giovani menti di Moema, un modo per chiudere un anno importante, fatto di successi e partecipazioni a eventi di rilievo – come la recente opera lirica al Teatro Alfonso Rendano – e per guardare avanti, verso nuove sfide e traguardi.