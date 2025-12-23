Lavori di bitumatura a Cosenza: divieti di sosta e di transito in via Cilea il 29 e il 30 dicembre

Per consentire l’effettuazione, per come richiesto dal Settore Lavori Pubblici del Comune, di alcuni lavori di bitumatura su via Francesco Cilea, relativi agli interventi di riqualificazione del quartiere di San Vito Alto, la Polizia Municipale, ritenuto necessario interdire alla circolazione il tratto stradale interessato dai lavori, così come di renderlo libero da veicoli in sosta, ha ritenuto di modificare, con propria ordinanza, la vigente disciplina della mobilità sull’area interessata, al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza agli utenti della strada e agli addetti ai lavori. In particolare, il provvedimento della Polizia Municipale ha disposto l’istituzione, nei giorni 29 e 30 dicembre prossimi, dalle ore 7,00 alle ore 17,00, del divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati, e del divieto di transito su Via Francesco Cilea/via Francesco Feraco, per tutto il tratto interessato dalle attività lavorative.