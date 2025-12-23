Cerisano diventa sito dimostratore del Progetto PNRR Tech4You per la gestione sostenibile delle acque meteoriche

Il Comune di Cerisano è stato selezionato come sito dimostratore per tre azioni strategiche nell’ambito del Progetto PNRR Tech4You, iniziativa di rilevanza nazionale dedicata all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Le attività, sostenute e coordinate scientificamente dalla professoressa Patrizia Piro dell’Università della Calabria, sono finalizzate all’attuazione di soluzioni all’avanguardia per la gestione innovativa e resiliente delle acque meteoriche in ambiente urbano.

Gli interventi prevedono l’impiego di tecnologie Internet of Things per il monitoraggio in tempo reale dei livelli idrici in specifiche sezioni della rete di drenaggio urbana, consentendo di individuare tempestivamente eventuali criticità. I dati raccolti saranno utilizzati per sviluppare modelli idrodinamici avanzati, capaci di simulare il comportamento della rete in presenza di diversi scenari pluviometrici. È inoltre in fase di realizzazione una piattaforma digitale di early warning, pensata per la prevenzione degli allagamenti urbani e per l’invio di avvisi e segnalazioni tempestive a cittadini e autorità competenti. A completamento delle azioni, è in corso di installazione una soluzione nature-based di tipo rain garden, collocata nell’area antistante l’ingresso degli uffici comunali, per favorire la gestione naturale dei deflussi superficiali.

Le attività sono attualmente in fase di attuazione sul territorio comunale grazie al partenariato del Progetto IN-FLOOD, vincitore di uno dei bandi a cascata del Progetto Tech4You, con Spintel s.r.l. in qualità di capofila e D&P srl e Solaretika Group srl come partner. In qualità di stakeholder del Progetto Tech4You, il Comune di Cerisano rafforza così il proprio impegno verso modelli di sviluppo sostenibile, candidandosi a diventare un esempio virtuoso di resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente, il territorio e la sicurezza della comunità locale di fronte a eventi meteorici intensi.