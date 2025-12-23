Agrifidi compie 40 anni: quattro decenni al fianco delle imprese agricole calabresi

Agrifidi, il Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi che sostiene le imprese agricole calabresi nell’accesso al credito, celebra oggi il suo 40° anniversario. A margine della riunione odierna del Consiglio Direttivo – composto dal Presidente Mario Caligiuri e dai consiglieri Elio Perciaccante, Maurizio Bilotti,Adriano Tancredi e Giorgio Zuccaro,ed alla presenza del Direttore Luca Palazzo, della Responsabile amministrativa Daniela Bisignano nonché dei consulenti Dott. Massimo Gaudio ed il Dott. Giuseppe Zappa e del Direttore dell’Unione Agricoltori Giuseppe Adduci, si è tenuto un momento di condivisione e riconoscimento del lavoro svolto, con taglio della torta e brindisi, per ricordare un percorso iniziato il 19 dicembre 1985 e costruito, giorno dopo giorno, accanto alle aziende del territorio.

Nato nel 1985 su impulso della Unione Agricoltori di Cosenza, Agrifidi è cresciuto fino a diventare un punto di riferimento per molte imprese agricole, agroalimentari e agrituristiche calabresi. La sua attività è orientata a un obiettivo concreto, aiutare le aziende a dialogare con il sistema bancario ed a ottenere finanziamenti più facilmente, attraverso strumenti di garanzia che rendono più semplice l’accesso al credito e, in molti casi, ne migliorano le condizioni complessive.

Agrifidi affianca le imprese nei bisogni più comuni della vita aziendale, investimenti per l’ammodernamento e la crescita, acquisto di attrezzature, miglioramenti strutturali, fino alle esigenze di liquidità legate alla gestione ordinaria e ai cicli stagionali tipici del settore agricolo.

Il Consorzio supporta inoltre le aziende nella predisposizione delle pratiche e nel rapporto con gli istituti convenzionati, con l’obiettivo di rendere il percorso più chiaro e meno complesso. Tra gli Istituti di credito convenzionati ricordiamo quelle più sensibili alla nostra opera, come la Banca Intesa Sanpaolo, la BCC Ulteriore e la Banca Etica.

“Quarant’anni non sono solo un traguardo simbolico: sono la prova di una presenza costante e concreta accanto alle imprese agricole calabresi. Oggi festeggiamo, ma soprattutto rinnoviamo un impegno: continuare a essere un supporto serio e vicino a chi lavora la terra, investe e crea valore in Calabria”, è il messaggio condiviso nel corso della giornata.

Agrifidi conferma così la propria missione: essere, oggi come ieri, uno strumento di fiducia e di accompagnamento per le imprese agricole calabresi, contribuendo a rafforzare un settore che rappresenta una parte importante dell’economia e dell’identità della Regione.