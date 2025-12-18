Paola, cambio ai vertici della polizia penitenziaria del carcere

Il SAPPE – Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, primo Sindacato del Corpo di Polizia Penitenziaria, intende rinnovare i ringraziamenti al Dirigente del Corpo Pietro Davide Romano per l’impegno, la professionalità e il senso delle istituzioni dimostrati durante il periodo di Comando della Casa Circondariale di Paola. Nel formulare al Dott. Romano i migliori auguri per il nuovo incarico alla guida della Casa Circondariale di Vibo Valentia, il SAPPE esprime apprezzamento per il lavoro svolto e per il contributo offerto al buon funzionamento dell’Istituto.

Lo dichiarano il Segretario SAPPE per la Calabria Francesco Ciccone con il vice segretario regionale Salvatore Panaro ed il Segretario Locale Gerardo Coscarella.

Il SAPPE rivolge, altresì, i più sinceri auguri di buon lavoro al Commissario di Polizia Penitenziaria Gianluca Scibelli, nominato Comandante pro tempore della Casa Circondariale di Paola. Persona già conosciuta e stimata per la sua preparazione e professionalità, al Commissario Scibelli viene assicurata la piena collaborazione e la massima disponibilità del SAPPE, nell’interesse esclusivo della Casa Circondariale di Paola e del personale che vi presta servizio.

Il SAPPE conferma il proprio impegno a operare in maniera costruttiva, responsabile e trasparente per il bene dell’Istituto e della Polizia Penitenziaria.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, nel rinnovare il pieno sostegno della Segreteria Generale del SAPPE alle segreterie sindacali Calabria e di Paola, in considerazione della persistente conflittualità in atto nella Casa circondariale, interesserà i vertici dell’Amministrazione penitenziaria di Roma, auspicando nuovamente “che la Direzione del carcere di Paola ristabilisca corrette relazioni sindacali e valuti con particolare attenzione le giuste, legittime e comprensibili esigenze del personale dipendente iscritto al Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, senza adottare atti unilaterali, in contrasto con il rispetto delle regole di trasparenza degli accordi sindacali”.