Giornata Nazionale Alopecia Areata: il 19 dicembre al Mariano Santo di Cosenza un incontro di sensibilizzazione

Venerdì 19 dicembre 2025 – dalle ore 15:00 alle 18:00, in contemporanea in tutta Italia – la UOC di Dermatologia celebra la Giornata Nazionale Italiana dedicata all’Alopecia Areata: un momento di incontro, sensibilizzazione e consapevolezza su una patologia che, purtroppo, non è ancora ufficialmente riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale.

“L’ Alopecia Areata è una patologia autoimmune complessa e imprevedibile – ha detto il Direttore della UOC Dermatologia, Eugenio Provenzano – che colpisce persone di ogni età e sesso e non può essere considerata esclusivamente in problema estetico. La perdita dei capelli e dei peli spesso improvvisa, talvolta totale ha un impatto profondi sulla qualità di vita dei pazienti con ripercussioni significative sul benessere psicologico, relazionale e sociale”

“In molti casi – prosegue il Direttore di Dermatologia del Mariano Santo – l’Alopecia Areata è vissuta come una condizione invalidante, capace di compromettere l’autostima, la vita lavorativa e le relazioni interpersonali, esponendo i pazienti a isolamento, stigma e disagio emotivo. È fondamentale riconoscere la malattia nella sua interezza, superando la sottovalutazione che ancora oggi la accompagna.

“In occasione della Giornata Nazionale dedicata all’Alopecia Areata – conclude Provenzano -ribadiamo l’importanza di una presa in carico multidisciplinare, il diritto al riconoscimento ufficiale della patologia, di un accesso equo alle terapie innovative e di una maggiore informazione rivolta alla popolazione. Solo attraverso consapevolezza, ricerca e supporto concreto possiamo garantire ai pazienti non solo cure efficaci, ma anche dignità, ascolto e inclusione».

L’iniziativa è patrocinata dall’ Associazione Italiana Pazienti Alopecia and Friends ODV e Sidemast Sidemast.