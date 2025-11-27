Sanità, Succurro: “Avanzo di bilancio destinato alla spesa sanitaria, preciso segnale della Regione”

La Consigliera regionale Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente) esprime soddisfazione per l’esito della seduta odierna del Consiglio regionale, in cui è stato registrato un avanzo di bilancio che l’Aula ha scelto di destinare alla spesa sanitaria.

«Abbiamo deciso di incrementare le risorse per la sanità della Calabria – dichiara Succurro – perché è necessario potenziare servizi, reparti e reti di assistenza con responsabilità e prontezza».

La Consigliera regionale sottolinea che «si tratta di un passo straordinario, frutto della capacità, della serietà e del rigore del governo della Regione», e puntualizza: «Non si può risolvere tutto in tempi stretti, ma questo intervento dimostra che la Regione lavora con coscienza e mette la salute dei cittadini al primo posto».

«Seguiremo questa strada con impegno e serietà. Bisogna continuare a cambiare la Calabria, soprattutto – conclude Succurro – al fine di costruire un futuro migliore per le nuove generazioni».