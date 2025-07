Cosenza, Caruso e Mazzuca: “Messe in sicurezza le finanze del Comune”

“Abbiamo rimesso sui binari il treno della macchina amministrativa che aveva deragliato”.

E’ quanto ha affermato il sindaco Franz Caruso nel corso della conferenza stampa sul “processo di risanamento finanziario e di buona gestione amministrativa del Comune” svoltasi questa mattina insieme al presidente del consiglio comunale Giuseppe Mazzuca.

“Abbiamo portato avanti, sin da quando ci siamo insediati – ha proseguito Franz Caruso – un lavoro di squadra grazie al quale abbiamo messo in sicurezza le finanze del Comune. Un risultato ancora più significativo se si pensa alle disastrose ed emergenziali condizioni di partenza, con un dissesto ad oggi certificato pari a circa 270 milioni ed un disavanzo di 44 milioni di euro che stiamo affrontando, oggi con maggiore tranquillità. E’ il risultato di un sacrificio enorme che abbiamo affrontato, in silenzio e senza clamori, e del quale deve prendere contezza l’opinione pubblica. Noi abbiamo operato con responsabilità, pensando alle cose concrete e non all’apparenza e, soprattutto, non abbiamo ceduto alle lusinghe della finanza creativa. Il DUP 2026/2028 che portiamo domani in Consiglio Comunale per l’approvazione è un documento che offre un futuro di tranquillità economica ai nostri cittadini ed a chi verrà dopo di noi. Contiene le linee strategiche già approvate con il bilancio di previsione che porta ad una salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025 e all’assestamento generale del bilancio 2025. Ma non solo, permette anche la creazione di fondi di accantonamento utili e necessari a fronteggiare quelli che sono gli eventi imprevedibili che normalmente accadono nel corso degli esercizi finanziari. Nonché la necessità di finanziare i debiti fuori bilancio, anche in questo caso resa possibile grazie alla creazione nel bilancio di previsione di appositi fondi a copertura di imprevisti finanziari futuri”. Franz Caruso ha, quindi, evidenziato l’azione più complessiva di risanamento dell’Ente posta in essere e che ha portato anche all’espletamento di concorsi pubblici dopo circa 30 anni, per dotare il Comune di una organizzazione efficace ed efficiente che richiede, ovviamente, un organico quantitativamente e qualitativamente rispondente alle necessità dell’Ente.

Nel DUP anche il corposo ed importante piano delle Opere Pubbliche. “Insieme a quanto realizzato nei vari settori amministrativi – ha concluso Franz Caruso – e con l’enorme mole di opere pubbliche realizzate o in corso di realizzazione, che hanno visto protagonisti i nostri quartieri più popolosi e le nostre periferie, a cominciare dal nostro centro Storico, la tranquillità finanziaria che oggi riusciamo a garantire alla nostra comunità è un risultato di cui deve prendere piena coscienza l’opinione pubblica. Senza questa serenità contabile Cosenza non avrebbe potuto avere un futuro. Noi lo abbiamo, invece, garantito”.

Il Sindaco Franz Caruso ed il Presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca hanno, quindi, ringraziato i dirigenti comunali che si sono succeduti al settore bilancio, Francesco Giovinazzo e Giuseppe Bruno, fino all’attuale Marco De Rito e quanti, a vario titolo, hanno collaborato a raggiungere l’importante traguardo.

“Al nostro insediamento – ha affermato il presidente Giuseppe Mazzuca, che ha aperto i lavori della conferenza stampa – avevamo tante preoccupazioni. Non ci sono mai mancati, però, il coraggio, la tenacia e la voglia di fare. Abbiamo lavorato con impegno, in maniera diuturna, soprattutto con straordinaria responsabilità ed oggi abbiamo finalmente raggiunto l’obiettivo della tranquillità finanziaria. E’ questa l’eredità che lasciamo a chi verrà dopo di noi offrendo la possibilità di programmare un futuro migliore per i nostri figli. Certo abbiamo lavorato in silenzio, in troppo silenzio. Credo sia ora giunto il momento di dare più risalto e luce alla nostra azione amministrativa che è di straordinaria valenza per il presente ed il futuro di Cosenza. Anche perché, a differenza di altri, noi non annunciamo ciò che faremo, ma presentiamo ciò che abbiamo già realizzato”.