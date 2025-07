Centrale del Mercure, Pd: “Corte Costituzionale conferma quanto avevamo denunciato e smaschera arroganza del centrodestra”

“La sentenza della Corte Costituzionale che dichiara incostituzionale la legge regionale sul divieto generalizzato di impianti a biomassa nei parchi naturali rappresenta una vittoria del diritto, del buon senso e delle Comunità che in questi mesi hanno lottato con determinazione per difendere il proprio territorio, il lavoro e la dignità delle istituzioni”.

A sostenerlo è il gruppo del Pd in Consiglio regionale tramite una nota stampa.

“È una sentenza – proseguono i consiglieri dem – che ristabilisce la verità e smaschera definitivamente l’arroganza del centrodestra e di Occhiuto che hanno voluto costruire una norma ad hoc per colpire un’esperienza virtuosa, come quella della Centrale del Mercure, solo per assecondare logiche ideologiche o interessi di parte. Come gruppo del Pd, avevamo denunciato sin dal primo momento la palese incostituzionalità della norma e l’inaccettabile forzatura politica con cui è stata portata avanti, persino imponendo una questione di fiducia e impedendo il ritorno del testo in Aula, in spregio alle decisioni assunte dalle Commissioni e alle richieste avanzate dai sindaci e dalle comunità locali”.

“Abbiamo abbandonato l’Aula per protesta – ricorda il gruppo dem –, di fronte a un Consiglio umiliato nel suo ruolo e trasformato in mero esecutore passivo di decisioni prese altrove. Oggi, la Corte riafferma che le regole non si cambiano in corsa e che le istituzioni non possono sottrarsi al rispetto dei principi costituzionali, della libertà d’impresa e del legittimo affidamento. La verità è che si è tentato di chiudere un impianto che produce energia da fonti rinnovabili, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Europa e garantisce occupazione stabile per decine di famiglie e coinvolge oltre 1.200 lavoratori nella filiera. Un impianto che, per di più, svolge un ruolo essenziale nella manutenzione attiva del