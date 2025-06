Riunione del sindaco Franz Caruso con la Consulta per il Commercio ed altri imprenditori cittadini sulle nuove tariffe di occupazione del suolo pubblico

Le esigenze dell’Amministrazione Comunale si sono ben coniugate con quelle del settore produttivo e commerciale della città, al termine di un incontro chiarificatore che ha avuto ad oggetto le nuove tariffe di occupazione del suolo pubblico. La riunione con la Consulta del Commercio, allargata ad altri imprenditori cittadini, è stata voluta e presieduta dal sindaco Franz Caruso. Erano presenti l’assessore alle attività produttive, Massimiliano Battaglia, il segretario generale del Comune Virginia Milano e i dirigenti Francesco Giovinazzo e Carmelo Misiti. La riunione si è conclusa nel migliore dei modi con il raggiungimento di un accordo condiviso. I commercianti già nei prossimi giorni provvederanno ad avviare le procedure per regolarizzare la posizione tributaria pregressa. Nel frattempo, l’Amministrazione Comunale si è impegnata a rivedere, per l’annualità 2026, in sinergia con la Consulta presieduta da Maria Grazia Cavaliere, i regolamenti del canone unico patrimoniale e quello del decoro urbano. Il sindaco Franz Caruso ha preliminarmente tenuto a ribadire la sua volontà e quella dell’intera compagine amministrativa di valorizzare, tutelandolo, il commercio cittadino su cui mai graverà alcuna azione vessatoria. “Le idee vengono dal confronto – ha affermato – ed io sono qui con l’unico obiettivo di venire incontro alle esigenze del commercio che, so bene, risente di una crisi economica importante dovuta ancora alla situazione pandemica, ma soprattutto ai nuovi conflitti nel mondo ed in Europa. Dobbiamo però portare avanti e potenziare un legame equilibrato, di reciproco rispetto. In questo rapporto, io sarò leale e concreto e mai farò mancare il mio sostegno, acconsentendo ad andare incontro, nel rispetto delle regole, ad ogni esigenza e accogliendo proposte e suggerimenti”. Nel corso del confronto è stato, inoltre, precisato che le nuove tariffe per l’occupazione del suolo pubblico sono state individuate seguendo le direttive legislative e che l’Amministrazione Comunale sta mettendo ordine in un settore che versava nel caos e che provocava grave nocumento all’intera collettività. In particolare è emerso che le tariffe sono state determinate, nella misura consentita per popolazione alla città di Cosenza, in 50 euro al mq. per le occupazioni permanenti ed a 1,20 centesimi di euro per le occupazioni temporanee. E’ stato, parimenti, precisato che il Consiglio Comunale all’unanimità ha approvato il regolamento generale delle Entrate (sconosciuto presso questo Ente sebbene fosse un obbligo di legge) nel quale, per le entrate extra tributarie quale l’occupazione di suolo pubblico, è previsto che il piano tariffario debba essere commisurato in funzione degli oggetti che occupano il suolo e con riferimento alla durata temporale dell’occupazione. Ne consegue che, nel rispetto del dettato regolamentare approvato oggi non si tassa più la categoria merceologica (bar, ristoranti, fruttivendoli, etc.), ma la tipologia degli oggetti che occupano il suolo pubblico ( tavoli, sedie, ombrelloni, espositori della frutta, etc.). La città è stata divisa in quattro zone di applicazione delle tariffe. Ciò significa che la tariffa per l’occupazione dello spazio su Corso Mazzini sarà, ad esempio, superiore a quella di Corso Telesio, sulla base di un criterio oggettivo di equità derivante dalla redditività potenziale della zona. Rispetto a questo i commercianti hanno espresso l’esigenza di rivedere alcuni criteri che, per come detto, il sindaco Franz Caruso ha accolto così come è stata accolta l’esigenza di rateizzare le somme dovute per le annualità pregresse. L’impegno, sintetizzato dalla presidente della Consulta, Maria Grazia Cavaliere, è stato quello di proseguire il confronto all’interno della Consulta stessa “che – ha detto- rappresenta uno strumento importante di partecipazione alle scelte che ci riguardano che mai nessuno ha istituito, e di cui riconosco il merito al sindaco Franz Caruso ed alla sua Giunta”.