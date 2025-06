Cosenza, divieto di transito e di sosta in via Donato Morelli

Per consentire l’esecuzione con getto di calcestruzzo dei lavori di risanamento ambientale, messa in sicurezza del versante e adeguamento del muro di sostegno di Portapiana, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza con la quale vengono adottati dei provvedimenti temporanei di modifica della vigente disciplina della viabilità. Al fine di garantire condizioni di sicurezza agli addetti ai lavori e agli utenti della strada, l’ordinanza della Polizia Municipale istituisce su via Donato Morelli, nel tratto in corrispondenza del cantiere, nei pressi della Chiesa di S. Maria di Portapiana, dalle ore 3:00 alle ore 7:30 di mercoledì 25 giugno prossimo , il divieto di sosta con rimozione, su entrambi lati, e il divieto di transito veicolare.

Le limitazioni provvisorie alla viabilità saranno rese note con l’apposizione della necessaria segnaletica di preavviso, prudenza, prescrizione, pericolo, indicazione e sbarramento, da parte della ditta esecutrice.