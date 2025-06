Estate sicura a Cassano allo Ionio: al via il servizio navetta serale per il mare “Ritorno al sicuro”

In partenza anche quest’anno, precisamente da stasera, il servizio navetta per il mare “Ritorno al sicuro”. L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini ha voluto confermare l’impegno di andare incontro alle esigenze dei tanti ragazzi che vogliono vivere momenti estivi di svago e divertimento in tutta sicurezza.

Perciò, per la serenità loro e dei loro genitori, ha messo a disposizione un servizio navetta per quanti vogliono trascorrere le loro serate nelle località di mare: da qui la denominazione del progetto in “ritorno al sicuro”. Si tratta di una delle prime pratiche di cui si è occupata la neoassessora alla Mobilità Rosa De Franco.

«Il nostro obiettivo – ha commentato De Franco – è quello di agevolare i bisogni delle famiglie e migliorare la mobilità sull’intero territorio. Il vantaggio del servizio risiede ovviamente nel garantire la sicurezza e l’incolumità dei ragazzi. In questo modo, in primis, si evita che si mettano alla guida nelle ore notturne evitando così il pericolo di incidenti, e poi si consente ai ragazzi che non hanno un mezzo proprio, di raggiungere le località costiere».

«Genitori e ragazzi – ha rimarcato il Sindaco Iacobini – non dovranno così più preoccuparsi della guida poiché saranno gli autisti incaricati del servizio che si occuperanno di accompagnarli e riportarli a casa. Ma il servizio sarà utile anche a coloro i quali non hanno un mezzo per potersi spostare».

Nel dettaglio, la navetta notturna estiva, specifica e dedicata a chi vuole raggiungere le località marittime, prevede la partenza da Doria alle ore 21, il transito da Cassano centro alle 21:15 e arrivo a Marina di Sibari alle ore 21:45 e ai Laghi alle 21:55 con scalo a Lauropoli (21:20), Sibari centro (21:35 con fermata alla delegazione municipale) e Bruscate (21:40 pensilina zona mare, su richiesta). Il ritorno, invece, farà il percorso inverso con partenza dalla vigilanza dei Laghi all’1:45 e arrivo a Cassano alle 2:50. Fine corsa a Doria alle 3:05. Tutti i dettagli delle fermate sono disponibili sui canali social ufficiali del Comune sibarita.