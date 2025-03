Successo straordinario della parata di Carnevale a San Giovanni in Fiore

Un successo straordinario la terza edizione della parata di Carnevale a San Giovanni in Fiore, con i bambini e i ragazzi di tutte le scuole cittadine a partire dalle materne per arrivare alle scuole superiori.

Migliaia di ragazzi, insieme ai loro insegnanti, hanno attraversato la Città per poi ritrovarsi ritrovati all’anfiteatro all’aperto alle spalle dell’abbazia Florense dove con poesie, canti, installazioni artistiche e soprattutto con il colore dei loro abiti e dei loro travestimenti hanno reso allegra e bellissima questa bellissima giornata per celebrare il tema di quest’anno: la pace e l’interculturalità.

Un evento che ha saputo unire le diverse comunità e culture presenti sul territorio, offrendo peraltro un ricco programma di attività, sfilate di costumi, spettacoli e laboratori creativi. La partecipazione entusiasta dei ragazzi e delle famiglie ha reso l’atmosfera ancora più festosa e coinvolgente, dimostrando come il Carnevale possa essere un importante momento di aggregazione e dialogo tra le diverse culture.

«Questo Carnevale non è solo una celebrazione, ma un messaggio forte e chiaro: la pace e l’interculturalità sono valori fondamentali per la nostra comunità», ha dichiarato la Sindaca Succurro.

«Vedere così tanti bambini e ragazzi riuniti, divertirsi e imparare l’uno dall’altro è una grande soddisfazione. È fondamentale continuare a promuovere eventi che favoriscano il dialogo e la comprensione reciproca tra le culture», ha inoltre sottolineato Rosaria Succurro.

La Sindaca ha quindi ringraziato tutte le scuole, i volontari e gli organizzatori che hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione: «grazie al loro impegno, siamo riusciti a creare un Carnevale che non solo intrattiene, ma educa e unisce. La nostra città ha bisogno di iniziative come questa, che celebrano la diversità e promuovono la coesione sociale».

Il Carnevale della capitale della Sila si presenta come un evento straordinario, capace di unire la comunità in un’atmosfera di festa e spensieratezza coinvolgendo residenti e turisti per un’intera settimana ricca di iniziative e spettacoli. Iniziato già sabato scorso, per l’intero fine settimana è stato un tripudio di suoni e colori, con il centro città piacevolmente invaso da tanti gruppi mascherati provenienti anche da altri luoghi.

La settimana di Carnevale si concluderà quindi domenica prossima, con uno sguardo alla tradizione locale che vedrà in piazza l’attesa rappresentazione delle frassie, rappresentazioni burlesche popolari cantate sotto forma di parodia per prendere in giro i potenti.