Cosenza, il sindaco Franz Caruso alla presentazione dell’associazione L’Oro di Calabria: “Sostegno a tutte le iniziative volte a trattenere i giovani”

“Tutte le iniziative volte a creare nuove opportunità per trattenere i giovani nella nostra terra, offrendo loro occasioni importanti di lavoro, sono da me non solo apprezzate, ma sostenute e pungolate. In questo solco si inserisce l’associazione l’Oro di Calabria a cui plaudo per il lavoro che intende portare avanti”. E’ quanto ha affermato il sindaco di Cosenza Franz Caruso partecipando questa mattina alla presentazione del Comitato Scientifico dell’associazione, svoltasi nel salone degli Specchi del Palazzo della Provincia, che ha quale presidente l’avv. Ernesto Magorno

“Trattenere le nuove classi dirigenti in Calabria è il mio cruccio più grande – ha proseguito Franz Caruso – e ritengo sia un obiettivo a cui tendiamo tutti quanti noi rappresentanti delle Istituzioni. Conosciamo bene, infatti, quanto pesa in ogni ipotesi di progresso lo spopolamento che si registra, anno dopo anno, nel nostro territorio. Ancora oggi, se il Nord resiste a questo drammatico fenomeno, il Sud, purtroppo, indietreggia. In Calabria abbiamo una popolazione di poco più di un milione e ottocento mila abitanti, con un’alta percentuale di anziani, che continua a diminuire, accrescendo la fragilità della nostra regione ed aumentando il divario con il resto del Paese. Peraltro, oggi lo spopolamento è dato dalla fuga dei nostri cervelli, che preferiscono emigrare alla ricerca di migliori opportunità di vita e di lavoro. Eppure, l’Unical è diventata un punto di riferimento importantissimo a livello nazionale e non solo, di cui ringrazio il Magnifico Rettore Nicola Leone per il lavoro che ha svolto in questo periodo. Non possiamo accettare, dunque, che quanti si formano in Calabria, le nostre intelligenze, emigrino verso le imprese del Nord Italia o dell’Europa. Dobbiamo essere in grado, tutti quanti noi, di attrarli nella nostra terra per renderli protagonisti del nostro stesso futuro. L’associazione l’Oro di Calabria, che si professa apolitica ed apartitica e che ha come fine quello di sviluppare le politiche necessarie per far sì che questa tendenza si possa invertire e che i nostri giovani possano rimanere nei nostri territori a vivere e lavorare, non può, quindi, che trovare il mio pieno sostegno e, sono certo, quello di tutte le altre Istituzioni calabresi”.

Franz Caruso ha, poi, mostrato compiacimento per la scelta dell’associazione di presentare a Cosenza, nel cuore del suo Centro Storico, il Comitato Scientifico, composto da cattedratici di varie università italiane, rappresentanti delle Istituzioni regionali ed esponenti del mondo della cultura, manager e professionisti.

“Ringrazio L’oro di Calabria per aver scelto Cosenza e questa sede per la presentazione del comitato scientifico – ha concluso Franz Caruso – Oro di Calabria significa anche evidenziare le positività e le bellezze del nostro territorio, mettendole a disposizione dei giovani e delle giovani esperienze che in esso potranno trovare motivo ed anche occasioni per esercitare la loro attività e sviluppare i loro interessi, rimanendo dove sono nati. Oggi siamo in uno dei posti più belli della Calabria, il nostro Centro Storico, in cui risiedono le nostre origini, le nostre radici ed è per me significativo far ripartire da qui questo progetto che ribadisco, ritengo, di straordinario valore”.