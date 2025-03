A Cosenza il convegno “Dall’Intelligenza Artificiale alla Chirurgia Robotica: quali prospettive nella lotta contro i tumori”: assegnate 6 borse di studio a giovani ricercatrici calabresi

L’Intelligenza Artificiale e la chirurgia robotica stanno trasformando il panorama della lotta contro i tumori perché consentono diagnosi precoci, trattamenti personalizzati e interventi chirurgici sempre più precisi e meno invasivi. L’innovazione tecnologica sta ridefinendo quindi le strategie terapeutiche e apre scenari impensabili fino a pochi anni fa. Di questo cambiamento, e soprattutto dei nuovi percorsi che la ricerca medica e scientifica stanno tracciando si è discusso nel Convegno scientifico della Fondazione Lilli Funaro. Sotto la direzione scientifica del dott. Maurizio Berardelli, il convegno si è tenuto il 28 febbraio e il 1° marzo presso il Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, accogliendo contributi di alto livello sulle potenzialità delle nuove tecnologie utilizzate nella lotta contro i tumori.

Le due giornate hanno permesso di approfondire i progressi dell’Intelligenza Artificiale nelle sue più recenti applicazioni alla diagnostica oncologica, con particolare attenzione ai sistemi di imaging avanzato e alla personalizzazione dei trattamenti per migliorare i risultati sui pazienti.

Al convegno sono intervenute figure di spicco nel panorama scientifico, sanitario e dell’IA, come il professor Gianluigi Greco, ordinario di Informatica presso l’Università della Calabria e Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, che ha evidenziato come «l‘intelligenza artificiale oggi sviluppa una serie di tecniche, di tecnologie e di metodi che sono estremamente utili nell’ambito della lotta ai tumori, sia per la ricerca di base, per cercare proprio di avanzare le nostre conoscenze, ma anche nei sistemi di diagnostica, in particolare nell’imaging, fino ad arrivare alla medicina personalizzata, cioè capire come devono essere prescritti ed utilizzati i farmaci più moderni per essere il più efficace possibile contro i tumori». Oltre a questo «l‘Università della Calabria sta aiutando moltissimo il territorio perché si stanno creando gruppi di ricerche interdisciplinari, e c’è veramente molta speranza per il futuro perché gli ingegneri, gli informatici, i biologi, i chimici lavorano tutti all’unisono insieme alle strutture mediche ed ospedaliere per cercare di creare una forza sanitaria sempre più importante per la nostra terra».

Ma, oltre alla ricerca e all’applicazione dell’IA, si è discusso anche della necessità della prevenzione, di accelerare sulle campagne di screening sulle quali, in Calabria, si registra una significativa inversione di tendenza, come ha spiegato il dottor Antonio Graziano, Commissario straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza: «Fino a pochi anni fa, la Calabria era fanalino di coda nelle statistiche nazionali. Oggi il trend è invertito e i primi risultati concreti si vedranno nel 2025-2026. Lo screening oncologico per il tumore al seno ha raggiunto adesioni del 90% in alcune aree, grazie a un impegno costante sul territorio. Stiamo lavorando nella stessa direzione anche per il carcinoma del colon-retto e per la prevenzione del papilloma virus».

Michele Funaro, della Fondazione Lilli, in apertura del convegno insieme al dottor Maurizio