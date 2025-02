In questo momento doloroso, l’amministratore unico di Sorical Cataldo Calabretta, il direttore generale Giovanni Marati e l’intera società esprimono profondo cordoglio alla famiglia del senatore Mario e del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per la perdita del caro Francesco. Si possa trovare nella preghiera la forza per affrontare l’immenso dolore.