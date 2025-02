Accoltellato all’addome arriva in ospedale e muore, indagini

Indagini in corso sulla morte di Mohamed Saab, un ragazzo di 22 anni deceduto nella notte nell’ospedale di Corigliano Rossano. Il giovane, di origine marocchine, era arrivato nella tarda serata di ieri in ospedale con ferite da arma da taglio all’addome ed è stato subito sottoposto a un intervento chirurgico, ma poco dopo il suo cuore ha smesso di battere. I carabinieri della Compagnia di Corigliano Rossano stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accoltellamento. Da quanto è emerso, la vittima viveva in uno stabile con altri connazionali che sono stati già sentiti dai militari dell’Arma.