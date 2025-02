Sanità in Calabria, nuova tappa del tour del Pd che lavora ad una proposta organica di riforma. Mercoledì l’appuntamento è a Cosenza alla presenza di Marina Sereni

Continua il tour del Pd per affrontare l’emergenza sanitaria nella nostra regione e riaffermare il diritto alla salute come priorità assoluta. Dopo le recenti tappe a San Giovanni in Fiore e Polistena, i rappresentanti dem mercoledì 12 febbraio saranno all’Hub di Cosenza per una giornata di confronto e analisi delle criticità del sistema sanitario locale.

La visita, che vedrà la partecipazione della responsabile nazionale del Pd per Salute e Sanità, Marina Sereni, prenderà il via alle ore 10 con un’ispezione ai locali della struttura ospedaliera. Seguiranno due importanti incontri: alle ore 11 con la Direzione Generale e alle ore 12 con i rappresentanti sindacali.

L’obiettivo è chiaro: ascoltare gli operatori del settore, raccogliere le segnalazioni delle carenze e costruire dal basso una proposta politica concreta per una sanità pubblica più giusta ed efficiente.

“Non possiamo accettare che in Calabria il diritto alla salute venga negato o trasformato in un privilegio per pochi – si legge in una nota diffusa dal gruppo del Pd in Consiglio regionale -, Ogni cittadino, indipendentemente dalla città in cui nasce o si trova, merita lo stesso accesso alle cure e alla qualità del servizio sanitario”.