La vicenda della piccola Sofia ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Desidero ringraziare il questore Cannizzaro e tutte le forze dell’ordine per lo straordinario lavoro svolto. Nel contempo non posso non evidenziare lo spirito di solidarietà espresso dalla comunità cosentina nelle ore di apprensione. Cosenza si conferma una città solidale e unita.

Lo afferma l’on Simona Loizzo deputato della Lega.