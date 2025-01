Emergenza neve a Corigliano Rossano, la Provincia risponde a Stasi: “La sicurezza stradale prima di tutto”

In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dal Sindaco di Corigliano-Rossano, riguardanti la gestione dell’emergenza neve, desideriamo fare chiarezza su quanto accaduto e sulle azioni intraprese dalla Provincia.

Il Dirigente del Settore Viabilità della Provincia, Ing. Gianluca Morrone, sottolinea che, contrariamente a quanto affermato dal Sindaco, «la Provincia è stata presente in loco e ha attivato immediatamente le operazioni di sgombero neve, lavorando senza sosta per garantire la sicurezza e la viabilità delle strade. Le squadre di intervento hanno operato in modo coordinato e tempestivo, utilizzando mezzi e attrezzature adeguate per fronteggiare le avverse condizioni atmosferiche».

L’eccezionale precipitazione nevosa, verificatasi proprio tra le giornate del 13 e 14 gennaio, ha determinato la caduta di pini con tronchi di grosso diametro per lunghi tratti della SP 187 e SP 188 tra i comuni di Corigliano-Rossano e Longobucco. Tra le frazioni maggiormente colpite c’è San Pietro in Angaro.

Il lavoro da affrontare e’ stato complesso, in quanto si è dovuto procedere alla rimozione tramite l’ausilio di motoseghe e ruspe dei tronchi caduti sulla strada, prima di poter liberare la stessa dalla neve con due mezzi spazzaneve.

Lo stesso Dirigente Ing. Gianluca Morrone ha assistito personalmente alle operazioni di rimozione fino alle 22:00, per accertarsi che non ci fossero problemi per i residenti, garantendo l’intera transitabilità della SP 187 e della SP 188, partendo dall’incrocio con la SP187, lungo la riserva naturale Trenta Coste fino a San Pietro in Angaro, raggiungendo il gruppo elettrogeno installato dall’Enel.

Le dichiarazioni del Sindaco, che sostengono il contrario, non solo risultano infondate, ma – si legge ancora nel comunicato stampa della Provincia di Cosenza – potrebbero generare confusione tra i cittadini e compromettere la fiducia nelle istituzioni. È importante ricordare che la collaborazione tra enti locali e provinciali è fondamentale in situazioni di emergenza e che la verità dei fatti deve prevalere su affermazioni che sembrano essere dettate da motivazioni politiche piuttosto che da un reale interesse per il benessere della comunità.