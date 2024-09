CambiAMO Cerisano: “Senza opposizione non esiste democrazia”

“Senza opposizione non esiste democrazia, la denuncia del gruppo CambiAmo Cerisano

L’ultima tornata elettorale conferma che a Cerisano esiste un problema democratico. Non

esiste l’opposizione. I rappresentanti dei cittadini che dovrebbero provare a rispondere ai

problemi del 100% degli abitanti, non hanno facoltà decisionale. Si continuano a compiere

atti a beneficio di pochi eletti tra le banalità dei grossolani errori tattici e strategici. Viene a

mancare di fatto il pluralismo tipico delle liberaldemocrazie a fondamento della Società

aperta.

E’ quanto denuncia, attraverso un comunicato stampa il gruppo CambiAmo Cerisano.

Il comunicato stampa prosegue con le indicazioni del gruppo CambiAmo Cerisano.

Serve un cambio di passo, un maggior ascolto delle esigenze dei cittadini e un impegno

concreto per risolvere i problemi che affliggono Cerisano.

Crediamo che Cerisano ha bisogno di un cambiamento, di una nuova leadership che sia

capace di affrontare le sfide del presente e di costruire un futuro migliore per tutti.

Il comunicato stampa conclude con un invito.

Vogliamo unire tutti coloro che non si riconoscono con questa amministrazione ed invitiamo

tutti i cittadini di Cerisano a contribuire alla realizzazione di un programma elettorale

condiviso.

Solo con l’impegno di tutti, con una programmazione lungimirante, Cerisano potrà finalmente

risorgere.

Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per Cerisano”.