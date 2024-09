Laghi incontra il nuovo Prefetto di Cosenza: sul tavolo il problema dei fitti imposti agli ambulanti

Il Consigliere Regionale Ferdinando Laghi è stato ricevuto in Prefettura a Cosenza per un incontro istituzionale con il nuovo Prefetto, Rosa Maria Padovano, in carica dagli inizi di luglio.

Durante il colloquio, prolungato e cordiale, sono stati discussi vari aspetti inerenti la Calabria, i suoi problemi e le possibili soluzioni.

Motivo centrale dell’incontro è stato, tuttavia, la vicenda che vede gli ambulanti talora costretti da parte di alcuni comuni, a pagare, per l’occupazione di suolo pubblico, tariffe talvolta eccedenti quanto previsto dalla normativa nazionale e valide perciò anche nella nostra Regione.

“Ringrazio vivamente S.E. il Prefetto Padovano – ha dichiarato il Capogruppo in Consiglio regionale di “De Magistris Presidente”- per la cortesia e disponibilità dimostrata. E ancor più la ringrazio per la condivisione mostrata nella valutazione del problema illustratole e per l’impegno espresso di voler adoperarsi fattivamente per la tutela di una categoria di lavoratori, cui è necessario riconoscere pienamente il trattamento a cui hanno diritto.

La sollecitazione a farmi portavoce delle attuali difficoltà degli ambulanti – giuntami dal Presidente Nazionale dell’Associazione Ambulanti Italiani, Antonio Gazineo – mi ha visto immediatamente disponibile. La tutela dei diritti e del principio di equità sono alla base del mio agire politico, nell’esclusivo interesse di tutti i Calabresi.

Sono convinto – ha concluso il Consigliere Laghi – che l’incontro odierno potrà rivelarsi assai importante per la soluzione del problema e, per questo, ulteriormente ringrazio S.E. il Prefetto Padovano”.