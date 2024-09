Il consigliere Francesco Turco al centrodestra: “ Ricordiamo tutti il “creativo” Piano del Traffico dei nostri predecessori, già bocciati dai cosentini”

Di seguito riportate le parole del consigliere Francesco Turco al centrodestra: “Un Centrodestra sfacciato ed insolente, tenta di opporsi al sindaco Franz Caruso cercando di prendere in giro i cittadini. Questi ultimi, in realtà, non sono stupidi ed hanno buona memoria. Ricordano, infatti, i dieci anni bui della passata amministrazione comunale, di centrodestra appunto, che ha lasciato sul territorio solo rovine, urbanistiche, ambientali, sociali, culturali e chi può ne ha più ne metta. In particolare, tutti hanno memoria del creativo Piano del Traffico targato centrodestra, il cui “capo supremo” ogni mattina si alzava e cambiava un senso di marcia, chiudeva una strada e ne apriva un’altra e, soprattutto, ha cancellato, come fosse a casa sua, l’unica arteria a scorrimento veloce e di collegamento diretto nord-sud e viceversa della città qual’ era il Viale Parco. Il risultato di tanta creatività amministrativa è stato il dissesto per la finanza pubblica ed il disordine e la precarietà per la mobilità cittadina. Per quanto riguarda le casse comunali abbiamo già prodotto atti che ci fanno guardare al futuro con maggiore serenità, per ciò che concerne, invece, il traffico abbiamo cominciato ad adottare soluzioni importanti che lo stanno snellendo in molte zone. Rimane la problematica nelle ore di punta e, soprattutto, in entrata ed in uscita delle scuole ma essa non può neanche lontanamente essere paragonata al caos che si riscontrava precedentemente con ambulanze che neppure riuscivano a farsi largo nella gincana contorta e senza senso a cui si era dato vita ( vedi Piazza Bilotti). C’è da aggiungere per l’attualità, inoltre, che oggi le problematiche di mobilità sono dovute anche alla nuova attrattività fatta registrare da Cosenza, che richiama visitatori dall’intero territorio provinciale e da tutta Italia con un incremento turistico notevole tanto che molti albergatori hanno chiesto di essere dotati di nuove guide turistiche. Una città, quindi, sede di servizi che è tornata viva e dinamica in cui si rilevano anche nuove aperture di attività commerciali che, in qualche modo, stanno facendo il paio con le tante saracinesche che si erano abbassate negli anni passati.

Detto ciò, il mio appello al centrodestra delle opposizioni consiliari a Palazzo dei Bruzi, ma anche a quello di rappresentanza dei partiti, a cominciare da FDI e dal suo segretario Strazzulli: se volete veramente il bene di Cosenza chiedete ai vostri alleati che guidano la Regione Calabria e che hanno definanziato la metropolitana leggera Cosenza-Rende-Unical, di restituire queste risorse al territorio cosentino, magari per dar vita ad un sistema di mobilità sostenibile. Insomma, non fate troppe parole al vento e tentate, soprattutto, di togliervi la trave che avete nei vostri occhi prima di guardare l’eventuale pagliuzza che sta in quella degli altri. Sic!”.