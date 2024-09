La Primavera del Cinema Italiano Film Fest – Premio Federico II. Cosenza 19-28 settembre, special guest Louis Garrel

Sarà l’attore, regista e sceneggiatore Louis Garrel l’ospite internazionale dell’undicesima edizione de “La Primavera del Cinema Italiano Film Fest – Premio Federico II”, che si svolgerà a Cosenza dal 19 al 28 settembre.

A ideare la manifestazione, sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission, il presidente Anec Calabria Giuseppe Citrigno, e il direttore artistico Massimo Galimberti.

Proiezioni di film, dibattiti, masterclass, presentazioni di libri, anteprime e serate evento, una sezione riservata ai cortometraggi promossa dalla Federazione italiana Cinema d’Essai (FICE), un’altra dedicata al Cinema Ritrovato con “La Trilogia della Vita” di Pier Paolo Pasolini. Tanti gli ospiti previsti, diversi tra loro ma tutti accomunati dall’amore per la settima arte. L’intero cartellone del festival, che animerà la città di Cosenza con un ricco programma di appuntamenti, è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa. All’incontro hanno partecipato il patron della kermesse Giuseppe Citrigno, la consigliera con delega alla Cultura del Comune di Cosenza Antonietta Cozza, il presidente della Bcc Mediocrati Nicola Paldino.

“La Primavera del Cinema è una manifestazione di valore, che affianchiamo da anni con soddisfazione – ha detto il presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino – la qualità del cartellone va di pari passo con la serietà degli organizzatori”.

“Diciotto proiezioni, tredici film in programma, di cui cinque in concorso, sette cortometraggi, un omaggio a Mastroianni, anteprime e incontri con attori e registi: attraverso la Primavera del Cinema – ha spiegato Giuseppe Citrigno – vogliamo riportare un pubblico sempre più numeroso nelle sale cinematografiche, offrendo anche un prodotto di qualità. Tutte gli eventi e le proiezioni, tra l’altro sono gratuiti. Un’intera giornata sarà dedicata ai cortometraggi, realizzata in collaborazione con la Fice; sezione creata per sottolineare l’importanza del cortometraggio nella crescita dei giovani registi e degli attori del domani. Ringrazio per il sostegno la Calabria Film Commission, così come il Comune di Cosenza, gli altri partner istituzionali e gli sponsor che danno il loro fattivo contributo”.

Palazzina Laf (di Michele Riondino), C’è ancora domani (di Paola Cortellesi), Le Vele Scarlatte (di Pietro Marcello), Race for Glory – Audi VS Lancia (di Stefano Mordini), L’Ombra di Caravaggio (di Michele Placido): questi i film che verranno proiettati al Cinema Citrigno e al Cinema San Nicola da giovedì 19 a domenica 22 settembre. Inoltre, venerdì 20 settembre, a partire dalle ore 17.30, la Primavera del Cinema ospiterà il “Muina Fest – Vortici di identità e culture”, con una rassegna di cortometraggi provenienti da varie parti del mondo, curata dalla Consulta Intercultura della città di Cosenza.

“Sarà un festival dell’inclusività, fatto di identità, narrazioni, grazie anche alla collaborazione nata tra Pino Citrigno e il presidente della Consulta Intercultura di Cosenza, Ibrahima Diop. Saranno dieci giorni di assoluta bellezza, dedicati al cinema in tutte le sue forme – afferma Antonietta Cozza – e siamo felici di riconsegnare il Cinema Teatro Aroldo Tieri alla città di Cosenza e lo faremo l’ultima serata della kermesse alla presenza di importanti attori del panorama nazionale e internazionale”.

Atteso l’incontro con il regista Riccardo Milani e l’antropologo Vito Teti che si terrà lunedì 23 settembre, subito dopo la proiezione del film “Un Mondo a Parte” (ore 20,00 – Cinema Citrigno). “Restanza significa sentirsi ancorati e insieme spaesati in un luogo da proteggere e nel contempo da rigenerare radicalmente”, è proprio il testo dell’antropologo calabrese ad essere citato nel film, dove Antonio Albanese e Virginia Raffaele raccontano la battaglia per salvare la scuola elementare di un piccolo borgo abruzzese e la sua comunità.

Un altro evento speciale si terrà martedì 24 settembre, alle ore 20.15, al Cinema San Nicola, con la proiezione del film “Quasi a casa”, pellicola di apertura di Notti Veneziane alla 81. Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A esordire come regista, Carolina Pavone, che sarà presente in sala insieme al produttore Gregorio Paonessa (Vivo Film). Nel corso della mattinata, invece, nella sede “Moema Academy” si terrà la masterclass a cura di Mirko Perri, tra i premiati del David di Donatelli per il miglior suono in “Io Capitano”, dal titolo “I nuovi mestieri del cinema: il sound designer”.

Mercoledì 25 settembre, giornata dedicata alla sezione “Cinema Ritrovato”, realizzata con il patrocinio della Cineteca di Bologna, dell’Università della Calabria e la collaborazione dell’associazione di promozione cinematografica “Cineforum Falso Movimento”. Quest’anno è stata scelta “La Trilogia della Vita”, i tre film girati dal poeta, regista e sceneggiatore Pier Paolo Pasolini – Il Decameron, i racconti di Canterbury, il fiore delle Mille e una notte.

Nell’anno del centenario della nascita di Marcello Mastroianni, non poteva mancare un omaggio all’attore italiano: il 25 settembre, alle 20.00, al Cinema Citrigno, sarà proiettato il film “Marcello Mio”, del regista Christophe Honoré, presentato in anteprima alla 77esima edizione del Festival di Cannes, in cui la figlia, Chiara Mastroianni, interpreta il padre.

Mercoledì 26 settembre si rinnova l’atteso appuntamento con l’importanza dei cortometraggi nella crescita dei giovani autori. A partire dalle 18.30 saranno proiettati i quattro cortometraggi selezionati dalla FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) e dal suo presidente, Domenico Dinoia, e i tre cortometraggi sostenuti dalla Calabria Film Commission. La sera, invece, un omaggio a Roberto Minervini, con la proiezione del film “I Dannati”.

“Incontro sulle professioni del cinema e dell’audiovisivo” è il tema dell’iniziativa che si terrà venerdì 27 settembre, alle ore 17.00, nella sede di Confindustria, per la sezione dedicata al “Cinema sostenuto dalla Calabria Film Commission”. La sera, alle 20.00, al Cinema Citrigno, si terrà un incontro con la giornalista Rai Stella Bruno. A seguire la proiezione del film “Ferrari” di Michael Mann.

La serata conclusiva del festival si svolgerà, sul palco del Cinema Teatro A. Tieri, con il tradizionale red carpet e la passerella di star ospiti della cerimonia di consegna del Premio Federico II. Louis Garrel, Laura Morante, Riccardo Scamarcio, Isabella Ragonese, Vinicio Marchioni saranno gli attori protagonisti di sabato 28 settembre.

Tutti gli eventi e le proiezioni sono gratuiti fino ad esaurimento posti.

Il festival, sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission, è realizzato anche con il patrocinio di: Anec (Associazione nazionale esercenti cinema), Fice (Federazione italiana cinema d’essai), Comune di Cosenza, Confindustria Cosenza, Università della Calabria e Medusa Film.

Tra i partner ufficiali che Concessionaria Auto Chiappetta, Blu Cars concessionaria auto Dr, danno il loro contributo alla macchina organizzativa dell’evento: BCC Mediocrati, Caffè Aiello, Scintille, Moema Academy, 87cento ristorante, Italiana Hotels, Concessionaria Auto Chiappetta, Blu Cars concessionaria auto Dr, Tipografia Chiappetta, Spadafora Vini, Salumificio Menotti, Calabria Food, Casearia Morrone.