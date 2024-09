Primo giorno di scuola a Cariati: gli auguri del sindaco Minò agli studenti

“Il suono della prima campanella è sempre un momento carico di forti emozioni: per gli studenti che proseguono il loro percorso di studi e per i più piccoli che, per la prima volta, si avvicinano al mondo della scuola.

A loro ed alle loro famiglie rivolgo, a nome dell’Amministrazione comunale, un caloroso augurio per l’inizio di un anno scolastico ricco di scoperte, sfide e soddisfazioni.

Un augurio di buon lavoro va altresì ai dirigenti, ai docenti di ogni ordine e grado ed a tutto il personale scolastico.

L’Amministrazione comunale, sempre pronta ad accogliere iniziative costruttive, assicura il suo costante supporto al fine di migliorare le condizioni della scuola ed offrire le migliori opportunità ai nostri studenti.

Voglio, a tal riguardo, sottolineare che nel corso di questo anno scolastico verrà finalmente restituito alla comunità il plesso Faggiano, chiuso nel 2020 perché dichiarato non idoneo, ed i cui lavori di ristrutturazione totale, adeguamento sismico ed efficientamento energetico, iniziati prima di questa estate, procedono in maniera spedita.

Grazie ad un finanziamento concesso dal GSE, il gestore dei servizi energetici, che siamo riusciti ad intercettare nel giro di pochi mesi, la scuola del centro storico sarà conforme ai più moderni standard di sicurezza e di risparmio energetico.

E, a breve, anche la palestra della scuola secondaria di primo grado, abbandonata per anni, con l’intercettazione di un finanziamento regionale pari a 100 mila euro, verrà, finalmente, totalmente ristrutturata e consegnata ai ragazzi.

Ricordo, inoltre, che da lunedì, primo giorno di scuola, saranno già attivi gli scuolabus comunali, sia nella zona sud che nella zona nord, secondo gli orari forniti dalla scuola.

Ai più grandi ed ai più piccini, che la scuola accoglierà con spettacoli di magia e bolle di sapone, auguro dunque un brillante anno scolastico”. Questo il messaggio di inizio anno scolastico del sindaco di Cariati, Cataldo Minò.