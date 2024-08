A spasso fra i vicoli del centro storico di Rossano sulle note di Lucio Battisti

Dopo il grande successo dell’edizione di esordio dedicata a Fabrizio De André giunge alla seconda edizione “…E musicar camminando”, la rassegna di Apparté ODV che coniuga la riscoperta dei luoghi del Centro Storico di Rossano alla grande storia della musica italiana.

Protagonista di questa seconda edizione sarà Lucio Battisti, cantautore e compositore di successi indimenticabili la cui musica ancora oggi unisce tante generazioni.

L’appuntamento è per domenica 18 agosto alle ore 21 in piazzale del Traforo, dove ci sarà il raduno dei partecipanti, per poi snodarsi fra vie e quartieri fino alla tappa conclusiva in piazza Duomo. La manifestazione sarà infatti itinerante nei vicoli e nelle piazze del Centro Storico, e chiunque potrà portare uno strumento o semplicemente la propria voce, non c’è bisogno di essere perfettamente intonati o cantanti professionisti, per un momento che è fatto di bellissima condivisione poiché in “…E musicar camminando” non ci sono spettatori ma solo protagonisti.